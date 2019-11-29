中国共产党新闻网高巍：公立医院党建云将成为全国公立医院创新典型经验的展示平台

近日，“强县域 千县行” 全国片区交流会全国县级医院综合能力提升典型案例宣传浙江站活动举行。中国共产党新闻网大项目组高巍在进行《公立医院如何进行党建宣传》的主题分享时指出，作为公立医院来说，党建工作应该是和实际工作、个人成长和业务工作联系在一起，不能和企业发展脱节。

中国共产党新闻网大项目组高巍

2018年6月，中共中央办公厅印发《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。在此背景之下，国家卫健委直属机关党委联合中国共产党新闻网、人民健康酝酿建立“全国公立医院党建云”。“这将是基于人民党建云平台构建的专业领域智慧党建平台。”高巍介绍说。

高巍表示，人民党建云即将推出的“公立医院党建云”，将成为公立医院学懂、弄通、做实习近平新时代中国特色社会主义思想的首选终端，成为覆盖全国医院系统的党员学习教育管理体系，成为全国公立医院创新做法、典型经验的集中展示平台。“公立医院党建云”将成为发挥广大医院党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用的沃土。（崔元苑）