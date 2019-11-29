从国家卫健委获悉：目前，全国无其他新增鼠疫病例报告。北京市确诊来自内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗的2例肺鼠疫病例后，国家卫健委高度重视，支持指导北京、内蒙古两地加强病例救治和疫情监测，同时强化内蒙古当地的疫源调查和应急处置等综合防控措施，并依法及时公开疫情信息，面向公众开展健康科普，确保人民群众身体健康。当前，各项工作正在有力有序落实。目前，2名肺鼠疫病例仍病情危重，国家和北京市联合医疗专家组正在全力救治。其所有密切接触者已于11月21日全部解除隔离医学观察。

内蒙古乌兰察布市化德县于11月16日确诊的1名腺鼠疫病例，继续在当地医院隔离治疗，总体情况平稳，其所有密切接触者已于11月23日全部解除隔离医学观察。乌兰察布市四子王旗于11月27日确诊的1名腺鼠疫病例，目前正在当地医院隔离治疗，总体情况平稳，其4名密切接触者在当地进行隔离医学观察，无发热等异常。

内蒙古存在较大面积鼠疫自然疫源地，接触染疫的鼠类或野兔等动物可能感染鼠疫。专家提示：鼠疫可防可控可治，在疫情发生地区，要做到“三报三不”，即报告病死老鼠、野兔等，报告疑似鼠疫病人，报告不明原因高热病人和突然死亡病人；不私自捕猎疫源动物，不剥食可疑疫源动物，不私自携带可疑疫源动物以及产品出疫区。

又讯 记者吴佳佳报道：近日，北京市启动了冬季爱国卫生运动，全市将集中清除各类媒介生物的孳生地；开展冬季灭鼠行动；开展健康知识普及特别是传染病防控知识普及。活动将持续至本月底。

此次灭鼠行动的重点区域包括市政地下管线、公共绿地、居民社区、中小餐饮、宾馆饭店、农贸市场以及近两年发生过流行性出血热的区域。各区组织辖区单位、社区在全市统一灭鼠时间段内集中开展灭鼠活动。

灭鼠首先要封闭建筑物与外界相通的所有孔洞；通往室内外的下水道、通风管道、线路等道口加设防鼠网；室内门窗的缝隙小于0.6厘米，仓库、储藏室、粮库、电梯房门的下段要包铁皮，高度不低于30厘米；保证建筑物墙壁完好无孔隙、洞穴，无杂乱堆积物。使用鼠夹、鼠笼、粘鼠板等，应注意选择适当位置，避免伤及儿童。还可投放毒饵灭鼠，灭鼠时注意收好食物，断绝鼠的食物来源，提高灭鼠效果。布放鼠药要远离水源，防止污染及人员误食。

北京市爱卫办同时提醒，冬季室内仍存在苍蝇、蟑螂等有害生物侵扰，做好室内卫生，可以有效降低消化道传染病，特别是病毒性胃肠炎传播风险。室内室外还要防跳蚤，要管理好猫狗等饲养动物蚤类宿主。可以用吸尘器等工具，清除各种缝隙中孳生的蚤类卵、幼虫、蛹，如果室内蚤密度较高，应该高温清洗地毯、宠物铺垫物等。（记者 吴佳佳）