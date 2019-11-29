医疗产业巨头强强联手美敦力与新里程医院集团战略合作
11月28日，美敦力与新里程医院集团在上海举行战略合作签约仪式，美敦力全球高级副总裁兼大中华区总裁顾宇韶和新里程医院集团CEO林杨林分别代表双方签约。
美敦力全球高级副总裁兼大中华区总裁顾宇韶（右二）和新里程医院集团CEO林杨林（左二）分别代表双方签约；美敦力大中华区区域增长举措副总裁肖引娣（右一）和新里程医院集团运营管理部总经理陶琳（左一）见签
美敦力全球高级副总裁兼大中华区总裁顾宇韶表示，美敦力希望能和新里程集团携手，打造行业新亮点，注入新活力，最终为更多患者减轻病痛，恢复健康。”
新里程医院集团CEO林杨林表示，与美敦力的合作覆盖很多层面一是双方将共同推动美敦力的创新疗法在新里程医院集团旗下多家医院落地和应用，包括但不限于心脏及血管、脑部疾病、脊柱病变、癌症、内分泌等领域，提高这些疗法的可及性，惠及更多国内患者。二是在美敦力的临床培训体系的支持下，新里程医院集团将进一步赋能旗下医院，完善学科建设与临床人才梯队培养体系。三是美敦力的糖尿病业务与新里程医院集团旗下的互联网医疗平台“叮铃医生”携手，依托美敦力在动态血糖监测产品的优势和“叮铃医生”的渠道优势，致力实现糖尿病疾病管理的“互联网+”模式。
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