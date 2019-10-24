新里程资本在深圳前海发起大健康基金
10月24日，在“新使命 新征程 新标杆—前海推进中国特色社会主义先行示范区建设工作成果发布会”（以下简称“发布会”）上，深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（以下简称“前海管理局”）与新里程医院集团签署战略合作框架协议。双方将在医疗服务、医疗科技及金融产业领域展开战略合作，共同探索大健康领域的创新。
发布会上，新里程医院集团CEO林杨林宣布，在前海发起设立新里程资本，成立总规模100亿元、首期规模20亿元的健康产业基金。基金致力于投资大健康领域的优质项目及具有领先优势的科研成果，充分发挥国科控股、中国科学院大学与新里程医院集团的产学研赋能优势，依托新里程医院集团的医疗流量入口，为全球优质项目提供广阔的应用场景，全面打造具有全球竞争力的大健康生态系统。
据了解，前海即深圳市前海深港现代服务业合作区，定位于建设现代服务业体制机制创新区、现代服务业发展集聚区、香港与内地紧密合作的先导区、珠三角产业升级的引领区，重点发展创新金融、现代物流、科技服务及专业服务、信息服务四大产业。前海管理局负责前海的开发建设、运营管理、招商引资、制度创新、综合协调等工作。
前海管理局局长杜鹏在发言中表示：“在市委市政府的领导下，前海紧紧抓住‘双区驱动’重大机遇，大胆试，大胆闯，自主改，在深港合作、制度创新、科技创新、共建‘一带一路’、对外开放、城市新中心建设等领域取得重大进展。”
据介绍，此次前海管理局携手新里程医院集团，将在医疗服务、医疗科技及金融产业领域展开战略合作，共同探索大健康领域的创新，推动前海深港现代服务业合作区产业发展。
中国科学院企业党委书记吴乐斌在致辞中表示：“新里程医院集团作为国科控股旗下大健康产业平台，未来将依托前海的战略定位，积极践行‘科技+健康+金融’的复合理念，以科技为核心，创新链、产业链、资本链三链联动，助力前海成为领先世界的科技创新、金融创新、现代服务业创新高地。”
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