润泽公司与新里程医院集团投资合作签约
2018年6月8日，四川省煤炭产业集团有限责任公司（下称川煤集团）全资子公司泽润公司与新里程医院集团签订投资合作协议。
泽润公司董事长、党组书记郑守全和新里程医院集团CEO林杨林分别代表双方签约
双方共同宣布，四川泽润健康管理有限公司（下称泽润公司） 将作为川煤集团的医疗合作主体，引入新里程医院集团作为战略投资者，以实现下属各医院的专业化管理。双方计划打造包含1家大型三甲综合医院、4至5 家二甲综合医院、多家二级专科医院及大型社区连锁机构，以及医疗康复养老相结合的大型区域医疗中心。
川煤集团总经理、党委副书记、副董事长刘万波主持签约仪式。泽润公司董事长、党组书记郑守全，新里程医院集团CEO林杨林，川煤集团董事长、党委书记景宏年，四川省国资委党委委员、副主任秦明等发表讲话。
郑守全指出，“泽润公司拥有川煤集团旗下6家医院及下辖16所分院和5家卫生所，总计近2500张床位。泽润公司通过近一年先后与十多家机构接洽、交流、调研、论证，通过对改革发展方案和战略提升方案进行对比，本着理念相通、文化相融、审慎选择的原则，最终确定新里程医院集团作为战略合作伙伴，以推动医院实现跨越式发展。”他表示，“希望我们的合作方新里程医院集团在院区重塑、流程优化、学科建设、运营管理、人才发展、战略规划等方面取得突破，确保医院健康持续发展。”
林杨林表示，“新里程医院集团与川煤集团泽润公司合资合作，将以川煤集团所属医疗机构的改革重组为切入点，在体制机制解放、医疗资源输出、经营管理提升、医院品牌建设等方面给予大力支持，推动川煤集团所属医院成为专科特色突出、医疗技术过硬、管理水平优良、优秀人才聚集、最值得当地百姓信任的高品质医疗机构。”
随着川煤集团这6家医院的交割，新里程医院集团投资控股的医院的床位数将超过1万张。对此，新里程医院集团CEO林杨林表示：“我们还会继续投资于好的企业医院，尤其是集团式医院。今年，我们会持续创新，以旗下医院所属的卫生服务站或卫生服务中心来搭建基层社区医疗体系，介入慢病管理和医养结合；在旗下医院建设连锁放疗中心；把医院传统的体检科与海外医疗业务结合，升级为新型连锁健康管理中心。在现有医疗体系下进行一些微创新，以满足老龄化人口和新兴中产阶级对多层次医疗服务的需求。” （新里程医院集团供稿）
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