22个抗癌药等97个救急救命好药谈判入医保 患者将再享降药价红利

人民网北京11月29日电 （记者崔元苑）28日上午，国家医保局召开新闻发布会，介绍2019年国家医保谈判准入药品名单（国家医保局、人力资源社会保障部印发2019年国家医保谈判准入药品名单）及成效。据悉，谈判成功的药品多为近年来新上市且具有较高临床价值的药品，涉及癌症、罕见病、肝炎、糖尿病、耐多药结核、风湿免疫、心脑血管、消化等10余个临床治疗领域。保守估计，通过谈判降价和医保报销，患者个人负担水平将降至原来的20%以下，明年起患者将能享受到明显降幅。

22个抗癌药谈判成功、进口药给出全球最低价

据国家医保局医药服务管理司司长熊先军介绍，由专家评审、投票遴选提出了128个谈判药品备选名单，经向企业确认谈判意向，最终确定119个药品作为新增谈判品种。此外，2017年谈判准入的药品中，有31个需要再次谈判确定能否续约。两者相加共计150个，新增谈判药品数量和谈判药品总量均创历史新高。

最终，150个药品共谈成97个，全部纳入目录乙类药品范围。三种丙肝治疗用药降幅平均在85%以上，肿瘤、糖尿病等治疗用药的降幅平均在65%左右。多个全球知名的“贵族药”开出了“平民价”，进口药品基本都给出了全球最低价。

从重点领域看，5个基本药物全部谈判成功，22个抗癌药、7个罕见病用药、14个慢性病（含糖尿病、乙肝、风湿性关节炎等）用药、4个儿童用药谈判成功，目录结构得到进一步优化。

通过常规准入和谈判准入，2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》共收录药品2709个。与2017年版相比，调入药品218个，调出药品154个，净增64个。

用药保障能力提升 国产重大创新药品得到鼓励

对于此次谈判药品的成效及影响，熊先军表示，一是医保目录药品结构明显优化，保障能力显著提升。将一批认可度高、新上市且临床价值高的药品调入目录，癌症、罕见病、慢性疾病用药以及儿童用药保障能力明显提升。

二是药品费用显著降低。通过发挥医保部门“战略购买者”作用，以量换价推动药费大幅下降。

三是突出了鼓励创新的导向。谈判成功的8个国产重大创新药品绝大多数都是近年来上市的新药，其中很多是2018年新上市的。

四是在探索符合中国实际的医保药品目录调整方式方面取得了进展。一方面，积极探索通过引入竞争性谈判、发挥药物经济学评价作用等方式，大幅提升了谈判的科学性、规范性、有效性。另一方面，为有利于引导企业大幅降价，尝试引入价格保密的做法，对部分药品的成交价格承诺官方不对社会公开。

国家医保局要求地方做好落地和执行，提前做好信息系统调试，根据需要做好备药准备，确保2020年1月1日顺利启用新版目录，让广大患者早日受益。各地同时要做好调出药品，特别是2017年谈判准入、在本次谈判中未能续约药品的替代衔接工作，合理保障群众用药连续性。

充分参考国际价格、引入竞争性谈判 确保质优价廉、多方共赢

在公众关注的药品价格方面，本次医保药品谈判“药物经济学测算专家组”成员、复旦大学公共卫生学院教授胡善联介绍说，专家组充分运用了国际参考价格。对10个发达国家、亚洲国家和境外地区的价格作为参考，鉴于我国人口和疾病的患病率情况，市场规模大的特点，希望谈判的价格能低于国际最低的参考价格。

“同时充分发挥市场竞争的作用，对一些同类药品（如丙肝直接抗病毒药物）通过竞争性谈判，选取质优、最低的价格品种，从而节省患者的治疗费用。”

此次谈判组成员、福建省药械联合采购中心林崧也表示，谈判方案更科学。“其中的竞争性谈判不设定最低价，让企业各自报价，按报价由低往高确定入选品种。大多数品种采取的是比价磋商的谈判方式，即国家医保局先确定医保支付预期价，由企业报价两次，两次报价均超过预期价的15%将会出局。”林崧介绍说。

对于考量高价创新谈判药物与未来医保基金之间的平衡问题，胡善联称，专家组将新药进入目录后可能带来的预算影响分析进行了测算。特别是对一些续约的药品，分析它们上市报销后的药品实际销售情况，如果超出预算的目标则需要按比例进一步降价。

林崧认为，作为谈判组成员，主要任务就是努力引导企业报出诚意价格并通过磋商谈判促使企业最终报价不高于事先确定的医保支付预期价格。而企业一方也因有前期的充分沟通基础，能够进行客观理性报价。这种谈判方式既加大与企业有效沟通力度，引导企业合理预期，又最大限度严格保守底价信息，谈判时实行抽签“双盲”方式来确定谈判地点及产品，有效保证谈判的公正透明。通过谈判确定合理价格纳入目录范围，有效地平衡患者临床需求、企业合理利润和基金承受能力。

此外，在中成药的谈判中，胡善联说，专家组也注意到祖传经验方和有规范的临床试验，药物的疗效又优于市场上已有中成药，而且价格合理的药物。

打通谈判药品落地“最后一公里” 让患者尽快用上

“进入谈判的药品品种及谈判标准都是经过众多药学、临床医学专家精挑细选、药物经济学专家反复评测和医保基金、医保待遇专家精心测算确定的，都是‘过五关、斩六将’入围的，都是老百姓急需的救命救急的好药”，参与推进国家医保药品谈判工作的现场谈判专家代表，吉林省社会医疗保险管理局刘宏亮坦言，如果谈不进，就意味着患者将丧失一个选择好药的机会，群众期待将无法满足；如果谈进，额度又应该是多少，值得商榷。因为谈判品种都是价格相对较高的药品，即使基金予以支付，个人支付部分仍让很多群众难以承受。

据了解，通过本次谈判，更多救急救命的好药进入了医保目录，价格降幅明显，初步实现了参保患者“用得起”这个目标。

“但是药品纳入医保目录仅仅是医疗保障的第一步，对患者来说怎么尽快用上谈判药品才是更加重要的。” 刘宏亮指出，亲历了谈判的过程，更知道这些药品成功纳入的不易与艰辛。

刘宏亮表示，作为地方医保工作者，要通过完善待遇保障、优化支付方式、简化用药流程、提升医保服务等多种措施，积极推进国家药品谈判成果尽快落实，努力打通谈判药品落地“最后一公里”，力争在最短时间内让国家医保政策红利落到实处，让参保患者买得到、用得上、可报销，也让企业的积极参与得到其预期的成效，真正实现多赢的结果。

三大疾病急药好药谈判进医保 多方满意

中国科学院院士、传染病学、肝病学专家王福生谈及评审工作时说，这次国家医保局对丙肝药物专门设计了严谨的谈判方案，效果非常好。这次进入医保药品谈判工作组织得科学缜密，充分发挥了专家的作用。同时形式也很好，在谈判中，医保方代表了广大参保人与企业进行平等磋商，形成一个双方都能接受的药品价格，实现多方共赢。

“国家把治疗丙肝的药物纳入医保意义重大，对我国丙肝治疗是一个里程碑式的。” 王福生表示，首先通过国家医保谈判拿到了全球少见的低价，解决了原来药品价格高的问题。同时国家承担大部分，个人承担小部分费用，从根本上解决了患者治不起的问题。然后，体现了对所有患者治疗的公平性，解决了药物可及性问题。尤其是通过纳入医保这一方式，药品厂家对现在的价格也能接受，国家也能承担得起这笔费用，普通老百姓患者也能负担得起个人部分，达到多方满意的的结果。最重要是，这次治疗丙肝的药物纳入医保，充分体现了党和政府对患者的关怀和关心。诠释了全民健康战略中一个都不能少的宗旨。

中国工程院院士、上海交通大学医学院瑞金医院副院长宁光说，以往的糖尿病治疗药物有较好的治疗效果，但不令人满意，而且在防治糖尿病心血管并发症方面更差强人意。新的创新药物，在降糖同时可以降低体重、甚至于降压和改善脂代谢，并可降低心血管并发症，因而优于以往降糖药，并被欧洲糖尿病学会和心脏病学会及国内的标准化代谢病中心等推荐为一线用药。因此，新医保中囊括此类药，将为糖尿病治疗带来新曙光。

“糖尿病几乎是终身治疗，药物质量、降糖效果及安全性极为重要，同时合理价格也非常必要”，宁光表示，让老百姓用得起好药，糖尿病工作者的期望，也会极大推动糖尿病创新药物在中国的使用，让老百姓切实享受到医疗改革带来的实惠。

首都医科大学附属北京安贞医院副院长周玉杰也表示，此次国家医保正式纳入了四种肺动脉高压靶向治疗药物，对于肺动脉高压患者来说是一大福音。国家通过发挥医保的作用，减轻了肺动脉高压患者的治疗负担，让这些患者有了更多的治疗机会，可以挽救更多的生命。在此要感谢国家医保局与肺动脉高压领域的专家、相关药企的共同努力，为肺动脉高压患者带来希望和生机。

通过准入谈判 新药可实现全国市场放量

“药品降价是大势所趋。这次谈判的药品无论从数量还是降价幅度来看，都有新突破，充分彰显国家谈判的力度与效度。”林崧分析说，相比今年8月公布的常规准入部分的调整，谈判准入部分更备受市场期待，尤其是创新药企。是否进入医保目录对产品的放量效果更具明显。企业可以不必费心研究各地药品招采政策，只要通过准入谈判便可实现全国市场的放量。因此企业对医保准入谈判是高度重视，医药企业也是愿意以价换量来实现药品销量的增加。

其中，信达生物制药作为一家本土创新药物的生物制药公司，其自主研发的创新药产品肿瘤免疫治疗PD-1抑制剂、信迪利单抗（达伯舒）通过谈判成功并被列入国家新版医保目录。

“将创新抗癌药纳入医保，让救命药能够走进平民百姓家，不仅彰显了国家的为民情怀和医保的使命担当，更体现了健康中国的坚实推进和民健国强的巨大进步。更是国家对于重大创新制药的支持。” 信达生物制药刘敏表示，在国家提倡中国医药行业转型升级的大背景下，国家医保局通过开展谈判准入和集中采购，积极助推中国医药行业转型升级。2019年的国家医保目录谈判工作是国家医药行业结构性调整战略的直接体现，也是近年来创新药物市场发展的决定性因素，更是企业践行立足创新、服务大众承诺的信心源泉。

此次国家药品目录价格谈判制药企业之一的诺华肿瘤（中国）也是受益者。其市场准入部负责人称：“今年是诺华肿瘤公司连续第三年参与国家医保用药目录的谈判工作。我们深切地感受到，今年药品目录谈判充分体现了近两年国家对于特殊患者人群的关注与责任。国家医保局和测算专家们不仅对产品进行经济学的评价，同时全面考虑药品的社会价值和人文价值，很多患者人群数寡的疾病，如地方病、罕见病的治疗药物都被重点评估。”

据悉，其临床上主要用于地中海贫血、再生障碍性贫血和骨髓增生异常综合征等相关地方病、罕见病的治疗的一个产品最终通过价格谈判而纳入了今年国家医保用药目录。

参与谈判的企业代表普遍反映，今年的国家药品目录价格谈判工作与往年相比，无论在药品评审、价格测算和沟通程序上都更趋完善、严谨和科学。所有拟谈判品种的确定均经过各领域众多专家的多轮遴选和评审，程序公正、科学、透明，确保了入选产品有较高的临床、患者、创新和社会价值。对于企业在测算过程中提交的各类数据和证明，国家医保局和专家在综合评定之后，也给予了更多客观的采纳。谈判过程中，政府主管部门与企业就谈判资料和测算方法的沟通也更加明确、深入和细致，目的是为了让确实具有临床价值的药物能够在双方可接受的价格基础上磋商成功，提高中国患者对创新药物的可及性和可负担性。

“今年我们在参与国家谈判过程还有一个深切而温暖的感受，那就是企业与政府主管部门不仅有谈判对手之间的价格磋商，更有为广大重大疾病患者的治疗需求与实际利益而进行的共同努力。” 诺华肿瘤（中国）负责人表示。

近两三年，尤其在国家新医保局成立以来，中国医药行业的市场准入环境发生了翻天覆地的变化，创新药物的医保目录准入不仅时间可预期，准入周期大幅度缩短。这些持续的政策环境提升，给包括诺华在内的所有跨国公司总部传递了明确而积极的信号，进一步增强了跨国企业对中国市场投入的信心和决心，以及对中国患者的承诺。

“2019年药品目录谈判告一段落，让患者能用上谈判药品的工作则刚开始。” 诺华肿瘤（中国）负责人称，去年肿瘤药物专项谈判以后，国家医保局以前所未有的力度，协调跨部门，出台了有力的落地配套政策，支持谈判药物在医院进药和临床使用，真正让谈判的药物第一时间落地、惠及广大重疾患者，让患者有获得感，企业也因此更有了以价换量的信心与意愿，衷心希望今年，国家相关政府部门在创新药物谈判以后，推动同样落地政策，让中国广大患者能第一时间用上这次谈判的创新药物。