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央行：三千亿元专项再贷款用于救急救命 必须快速精准投放

2020年02月24日15:53 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月24日电 （许心怡）24日，国务院联防联控机制就为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务有关情况举行发布会。会上，中国人民银行金融市场司副司长彭立峰表示，三千亿元专项再贷款政策，由于利率非常优惠加上有财政贴息，这是一个暂时的政策，三千亿元是救急、救命的，必须快速精准投放。

彭立峰介绍，当前金融支持疫情防控和企业复工复产工具比较多，梳理一下大概有四个层次。

第一个层次，三千亿元专项再贷款政策。由于利率非常优惠加上有财政贴息，这是一个暂时的政策，三千亿元是救急、救命的，必须快速精准投放出去，所以它的支持范围非常严格，相对来说它的支持范围也是比较窄。

第二个层次，对企业现存的债务进行接续。这次受疫情影响的企业，特别是中小企业经营比较困难，经营现金流受到了一些影响，但是企业的债务存量很大，每个月都有上万亿元到期，这时如果要企业还款就可能导致它的资金链断裂，所以29号文中明确，对于因为疫情影响出现还款困难的企业银行要给予展期或续贷，以缓解迫在眉睫的还款付息压力。

第三个层次，进一步加大信贷增量支持。现在全国防控疫情形势取得了积极的进展，各地也在抓紧复工复产。企业要采购原料、发工资，不仅存量债务需要接续，还会有新增资金需求，对于这方面的需求央行会发挥普惠性的政策工具覆盖面广的优势，激励银行向企业提供增量的资金支持，同时引导银行降低贷款利率、减免服务费用。

第四个层次，优化信贷结构，提高服务效率。在信贷政策执行过程中，考虑到小微和民营企业相对比较弱势，政策执行方面会有针对性加大倾斜，通过信用贷款和中长期贷款的投放提高资金支持的质效，资金支持不仅要有数量还要有质量。同时，也要求银行简化流程，下放审批权限，提高服务效率，使企业能够尽快尽早的取得资金。

彭立峰表示，四个层次的资金支持政策在具体实施过程中不断地进行细化。金融和实体经济是互利共生的关系，实体经济兴，金融才能荣，所以有一些银行在上述的政策之外主动对接，提供资金支持，帮助企业渡过难关。

(责编：李栋、孙博洋)


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