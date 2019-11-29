当前，细菌耐药问题已经成为全球公共健康领域的一个重大挑战，也是各国政府和社会广泛关注的问题。为此，世卫组织（WTO）将每年11月的第3周定为“世界提高抗菌药物认识周”，今年宣传周的主题为“着眼未来，停止过度使用和误用抗菌药物”。旨在通过宣传周活动，向公众普及抗菌药物知识，促进合理使用抗菌药物。

抗菌药物管理不容忽视

在感染治疗与防控领域，一直以来深受抗生素滥用的困扰，人类面临着无抗生素可用的威胁。据国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉介绍，《中国抗菌药物管理和细菌耐药现状报告（2019年版）》已发布，该报告详细介绍了我国抗菌药物相关监测指标的变化情况，反映了近年来中国取得的成绩，如遏制细菌耐药的社会治理体系逐步形成，抗菌药物使用合理化水平不断提高，细菌耐药形势总体平稳向好等。但是，作为世界上最大的发展中国家，中国在抗菌药物管理方面仍然存在不容忽视的问题，公众对抗菌药物的认识有待加强，民众用药习惯亟需改变，地域间管理状况差距较大，基层医务人员用药水平不高。抗菌药物管理体系发展不平衡不充分的问题也比较突出。

中国正在取得积极成效

有关数据显示，抗菌药物被发现至今已经挽救了不计其数的生命，但是随着抗菌药物的广泛使用，其作用却不同程度地有所削减，其中，不合理用药导致细菌耐药，对抗菌药物的敏感性减小甚至消失，使抗菌药物疗效降低甚至无效。由此可导致一系列问题，如耐药细菌感染的患者会面临更复杂的治疗问题，如住院时间延长，病死率增加，个人和社会经济负担加重等。与人类用药相似，兽用抗菌药物的不合理使用，同样会影响到动物产品的质量安全，甚至威胁到人们舌尖上的安全。

自2016年起，中国已连续4年与WTO同步举办“提高抗菌药物认识周”活动。中国相关政府部门在健全规章制度、完善技术规范、加强使用监测、开展专项整治、建立长效管理机制等方面，开展了大量深入细致的工作，特别是在应对细菌耐药联防联控工作机制下，国家卫健委会同农业农村部等14个国家部委，制定发布了《遏制细菌耐药国家行动计划（2016-2020年）》。今年印发的《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》中，将抗菌药物使用强度作为一项考核指标，进一步推动抗菌药物的合理使用。目前正在提请全国人大常委会审议的《中华人民共和国生物安全法（草案）》中，也将应对微生物耐药纳入其中。从当前的监测结果来看，中国政府采取的一系列措施和行动正在取得积极成效。

提升公众抗菌药物的认识水平

为了创新今年抗菌药物认识周活动的形式，国家有关部门制作了专业版与公众版短视频，提供给不同人群，以提升其对抗菌药物科学合理使用的认知水平，全方位多角度地传播正确使用抗菌药物的知识，科普抗菌药物的使用误区，介绍滥用抗菌药物的危害等。

此外，有关部门还为此公开发布抗菌药物现状报告，在国家卫健委官网上同步刊载抗菌药物合理使用的一图读懂、海报标语等，采用通俗易懂的语言，以图文并茂的形式，向社会公众传播相关知识，让公众了解细菌耐药问题带来的风险，改变认知误区，让人们更加谨慎地寻求抗菌药物治疗，养成良好的个人卫生习惯，以实际行动做到合理用药，保护自身和家人健康。(记者 喻京英)