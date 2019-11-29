保养好心脏这台“发动机”

心脏是人体的“发动机”，只有定期保养，才能用得长久。心脏的保养分成两个层次：没病的时候防病，称为一级预防；有病的时候防止发展，称为二级预防。

那么，如何对心脏进行规范的保养呢？

尽早戒烟。吸烟对心血管的危害已得到多方证实。有冠心病家族史、高血压、糖尿病、高脂血症、肥胖、久坐不动的人更应戒烟。动脉血管好比烟囱，长期烟雾一定会把烟囱壁熏得不光滑，久而久之，烟囱就会逐渐狭窄甚至堵死。如果给心脏供血的冠状动脉变得狭窄，则会导致冠心病、心绞痛，甚至会因血管堵死发生急性心肌梗死。很多已经放了支架的病人，仍然烟不离手，常常再次发病，反复住院。因此，建议吸烟者戒烟，并使用行为干预和药物治疗相结合的方法帮助其戒烟。

维护血压。高血压是导致心脑血管疾病的最常见危险因素。目前我国已经有2.7亿高血压患者，但高血压的知晓率、治疗率、达标率仍明显偏低。对于心脏的保养来说，维持正常的血压水平至关重要，因为再好的“发动机”也耐受不了过高的压力。血压增高会破坏动脉内皮，是引起动脉粥样硬化的基础。目前，全球对正常血压水平的认定日趋统一，正常血压不应超过120/80毫米汞柱。超过120/80毫米汞柱又没达到140/90毫米汞柱的称为血压高值，需要监测血压变化。降压时要注意因人而异的个性化标准，比如对于肾功能受损、糖尿病患者，应降至130/80毫米汞柱以下，对老年人可适当调高。

控制血糖。如果“发动机”常年浸泡在糖水里，容易发生管路堵塞。因此，心血管学界常把糖尿病称为冠心病的等危征，控制好血糖水平对心血管系统非常重要。应避免摄入过多糖制品以及碳水化合物食品，适度增加锻炼活动，保持健康体重和腰围，定期监测血糖变化，遵医嘱适时调整降糖药物。如果空腹血糖增高，已经向糖尿病迈出了第一步，这时尤其要注意餐后血糖，以及反映3个月平均血糖水平的糖化血红蛋白。

调整血脂。增高的血脂就像油泥一样，如果未加控制，这些油泥可以随着血流到全身各处，沉积在动脉血管壁上，形成动脉粥样硬化斑块。随着斑块越来越大，就会导致动脉血管狭窄甚至闭塞。血管下游由于得不到充分的供血，就会出现心肌缺血（表现为心绞痛）甚至心肌梗死。血脂约1/3由饮食中摄入，饮食清淡是重要措施之一。但是，另外2/3的血脂来源于自身的代谢。因此，单靠控制饮食降低血脂是远远不够的，还需要适度增加运动，增加血脂的消耗。建议每周至少有5天、每次至少连续半小时以上的运动，以微微出汗、脉搏适当加快、次日肌肉不酸痛为宜。因此，鼓励老年患者适当参加体育锻炼。

慎用阿司匹林。如果已经罹患心脑血管疾病，应当使用阿司匹林或其他抗血小板药物进行二级预防。但没有得心脑血管疾病的人，则须格外慎重，需要权衡获益风险。对于有较高心血管病风险且出血风险低的40至70岁成人，可选择性使用小剂量阿司匹林进行心血管病的一级预防，但不建议其他人随意应用阿司匹林。

（作者为北京大学人民医院心脏中心主任医师）

《 人民日报 》（ 2019年11月29日 19 版）