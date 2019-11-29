养护血管 中医送你三道护心饮

平常生活中，我们时常听到周边的人说要去医院“通血管”，主要是清除血管里的杂质及淤血，让血管更宽敞，让血液流动更顺畅。可是，好好的血管怎么会有杂质呢？广东省中医院二沙心血管科·心衰中心主任吕渭辉介绍说，人的血管在血液长年累月的流动过程中，由于受不良生活习惯及一些基础疾病的影响，会逐渐出现杂质堆积并附着在血管内壁，血管内壁会出现斑块且逐渐增厚与变硬。长此以往，血管内腔逐渐变窄。若是斑块突然破裂，则会引起一系列凝血反应，最终形成血栓。

不给血管添堵，日常养护这么做

吕渭辉说，日常养护血管预防狭窄堵塞的第一步是控制高血压。高血压会使血管硬化，导致血管堵塞的发生。高血压患者需在医生的指导下用药控制血压，并定期测量血压，每天定时在家监测血压并记录下来。看门诊时将记录的血压情况给医生查看，医生便可根据近期的血压情况调整用药，更好地控制血压，减少对血管的影响。

其次是控制高血脂。人体内的胆固醇有“好坏”之分，低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）为“坏”胆固醇；而高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）为“好”胆固醇。“坏”胆固醇便是导致血管硬化的元凶之一。而要控制血脂，关键还要戒烟、限酒，长期吸烟、酗酒会影响血脂，使“坏的”胆固醇上升，“好的”胆固醇下降。

再次是控制血糖。高血糖是血管堵塞的高危因素。

控制血糖的关键在改变饮食习惯。要控制米、面、甜食的用量。提倡饮用白开水和茶水。少吃甜食，不喝或少喝含糖饮料。多吃粗粮、杂粮如全麦面粉、豆类杂面等和新鲜绿叶蔬菜。还要限制脂肪和胆固醇摄入，不要吃太多肉，适当多吃豆类。建议1周内吃猪、牛肉不超过3次，其他时间最好是鸡或鱼(除水生贝壳类外)。此外，植物蛋白中的大豆有较好的降血脂作用，可提高大豆及大豆制品的摄入；低盐饮食，饮食清淡。每天食盐总量低于6克。还要少吃煎炸烹饪食物，菜肴以蒸、煮和凉拌为主，炒菜少放油，少吃人造奶油食物。

BMI值超过28的人群，必须控制体重，从而更高效地进行血脂纠正。建议采用低、中强度的有节律、重复性的有氧运动，如行走、游泳、骑自行车、打太极拳、八段锦或体操等，也可每天行走30分钟，距离为三千米。

再有就是保持开朗、懂得缓解压力，否则真的“伤心”。

还要停止熬夜、定期体检。建议20岁以上的成年人每5年检查血脂1次，≥40岁的男性与绝经期女性每年检查血脂1次，对于缺血性心血管病及其高危人群，则应每3～6个月测定1次血脂。首次发现血脂异常，应在4周后复查。血脂检查应包括总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白和高密度脂蛋白的测定。

居家试试三道活血护心饮

吕渭辉说，中医认为血管不通可表现为胸痹、眩晕、中风等，给大家推荐以下食疗方。

健心方：

吉林参10克，田七5～10克，陈皮1克。加少量精瘦肉，炖服。每周3次。

功效：益气活血，化痰，比较适用于气虚痰瘀的人群服用。对于证偏阴虚证的人群，人参可以使用西洋参替换，加石斛10克，去陈皮。

对于有“将军肚”的肥胖人群，中医讲“肥人多痰湿”，治法以祛痰湿为主，配以疏肝、健脾，推荐以下食疗方。

疏肝健脾降脂汤：

神曲、山楂、荷叶、布渣叶、薏米、茯苓各5～10克，陈皮1克，配适当去皮去肥的鸡、鸭、猪肉等，煲药膳服食。

功效：健脾利湿降血脂。

平时脾气暴躁易怒，血压偏高的人群，推荐以下食疗方。

菊花乌龙茶：

杭菊花10克，乌龙茶3克，用沸水冲泡，代茶饮。

功效：可清肝明目。此茶对肝阳上亢之眩晕有效。（全媒体记者周洁莹 通讯员许文静、王军飞）