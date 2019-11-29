壮汉突然心梗 医生携魔肺跨城抢救

近日，佛山南海45岁的公交车司机伍先生趁轮班休息，和往常一样约了三五好友去打篮球。没想到的是，一向身体健壮的伍先生竟然一头栽倒在篮球场上，直接被送进了当地医院的ICU，又连夜在“魔肺”（ECMO）的支持下被转往广东省中医院重症医学科接受急诊冠脉介入治疗，这才捡回一命！

广东省中医院胸痛中心医疗总监张敏州教授提醒，很多心脏病变平时极为隐蔽，几乎没有症状，一旦发病却又急又猛，十分凶险，市民平时务必重视定期体检，及早发现问题。

壮汉倒在球场上心脏停跳

伍先生说，事发当天傍晚5时多，他约了朋友去打篮球，也根本不知道发生了什么事情，竟然一觉醒来发现自己躺在广东省中医院的病床上。听了医生和家人复述，才知道自己在球场上突然一头栽倒，被朋友扶到场边，已经不省人事，心跳都没有了。朋友马上拨打了120电话，附近的佛山市南海区第六人民医院（黄岐医院）立即出车，急救人员现场就为他进行了心肺复苏、心脏按压、电击除颤等一系列治疗，初步恢复心跳后，伍先生就被直接送到了医院的重症医学科。

但伍先生入院后生命体征依然极不稳定，血压持续下降，意识不清，呼吸断续。心电图显示急性冠脉左主干病变迹象，医生判断为急性心肌梗死。情况紧急，傍晚7时许，院方拨通了协作医院——广东省中医院重症医学科的电话，沟通会诊。

医护连夜跨城救人

广东省中医院胸痛中心医疗总监张敏州教授介绍，当时经初步沟通，认为患者急性大面积左主干心肌梗死、心源性休克的可能性非常大。唯一可能救命的措施是急诊冠脉介入治疗（PCI），必须尽快开通梗阻的冠状动脉血管。当地医院没有救治条件，必须马上转诊，可是病人的情况已经非常严重，难以保证安全转运，除非体外膜肺ECMO支持！省中医院ICU立即派出一支由6名医护人员组成的ECMO救治团队，带上“魔肺”奔赴佛山，展开一场生死时速的抢救。

在ECMO团队一路鸣笛赶回医院的同时，导管室已经为患者安排好了紧急介入治疗的一切准备。9时许，在ECMO、呼吸机和多种药物的维持下，医护人员开始了争分夺秒的抢救。

冠状动脉在“分岔口”堵住了90%

冠脉造影确认了大家的判断，患者冠状动脉左主干次闭塞超过90%，仅残留微细的部分血流，相当于整个左冠状动脉已经全被堵住了，难怪病人瞬间生命危殆。

经过两个多小时的手术，晚上11时多，救治团队最终顺利为患者置入支架，解决了左主干到前降支的所有病变，同时保住了所有的分支，使病人恢复正常的冠脉血流。术后患者从接入室转至ICU，血压也明显有所回升。

又经过了一系列的救治和护理，病人心肌功能终于开始恢复，心音也逐渐明显有力，血压已经恢复到正常范围……次日，成功撤下ECMO；再次日，撤呼吸机；四天后，病人已可下床活动，准备择日出院。

张敏州提醒，很多突然发生心脏危急重症的病人，病发前几乎没有症状，有的可能确实是健康血管在剧烈运动、极度疲劳等外因刺激下平衡被打破，突发疾病，但也有很大一部分是原本就有隐蔽的病变没有被发现。他建议大家一定要加强健康意识，保持良好的生活方式，每年定期体检进行心电图检查，可及时发现大部分问题。一旦有胸闷、胸痛等迹象，切不可一味硬扛，需及时就医。（全媒体记者周洁莹 通讯员庄映格）