雷珠单抗在华4大适应症全部进入医保
2019年11月28日，国家医疗保障局发布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019年版）》（以下简称药品目录）乙类范围。其中，诺华制药眼科抗血管内皮生长因子（抗VEGF）药物雷珠单抗（商品名：诺适得）新增三大适应症被纳入国家医保乙类目录，分别用于糖尿病黄斑水肿（DME）、视网膜静脉阻塞(RVO)继发的黄斑水肿以及脉络膜新生血管（CNV）。
雷珠单抗在华获批的首个适应症湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）已于2017年进入国家医保药品目录，加上本轮新增的三个适应症，雷珠单抗已实现目前在华获批的全部适应症均进入医保目录，成为国内最多适应症进入医保目录的抗VEGF药物。同时，此次谈判后，针对中国的RVO继发黄斑水肿患者，雷珠单抗也成为目前唯一在医保目录范围可用的抗VEGF药物。
雷珠单抗是全球第一个、也是中国首个批准用于眼科的抗血管内皮生长因子（VEGF）药物。雷珠单抗在美国上市時，即被美国《科学》杂志评为年度十大科学突破之一, 并获得具有药学界诺贝尔奖美誉的“盖伦奖”。在中国上市后，雷珠单抗先后获批用于治疗湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）、视网膜静脉阻塞(RVO)继发的黄斑水肿、糖尿病性黄斑水肿（DME）和脉络膜新生血管（CNV），是中国目前拥有最多适应症的抗VEGF药物。
“在过去的诊疗经验中，我们常常会遇到很多使用雷珠单抗的患者因为适应症的不同，有的可以幸运的享受医保价格，有的却要承担不菲的医疗支出的情况。现在所有适应症被纳入医保，让每一个患者公平的享受到了医保改革的福利，这对患者家庭来说是巨大的福音，同时，我们也期盼这样的政策能够尽早在报销政策中落地，尽早惠及更多患者。” 北京医院眼科主任戴虹表示。
中国存在大量的眼病患者， wAMD、DME、RVO、CNV等眼底疾病也已成为中国患者主要致盲原因。本次医保谈判，雷珠单抗积极响应国家政策，降价进入医保，将进一步降低眼底病造成的可避免盲。
以此次新增的糖尿病黄斑水肿（DME）适应症为例，目前，我国糖尿病患者约1.1亿人，其中约23%患有糖尿病视网膜病变（DR），这也成为造成工作年龄人群视力障碍的首要原因之一。DME则是DR的主要并发症之一，也是DR患者视功能损伤的主要原因，随着DR病情加重，DME的发生率也逐渐增加。在2017年更新的 AAO指南及国际上发布的多个与DME相关指南中，均明确提出抗VEGF是DME的一线治疗选择。
RVO则有“眼中风”之称，是仅次于DR的第二大视网膜血管性疾病。据了解，RVO可引起黄斑水肿、黄斑缺血、新生血管等并发症，如不及时治疗，可导致视力损失或失明。中国情况更为严重，RVO患者平均年龄为52岁，比其他国家至少小10岁，严重影响工作年龄段人群的眼健康5。目前，国际指南共识均将抗VEGF治疗推荐为RVO一线治疗方案。此次谈判后，针对中国的RVO继发黄斑水肿患者，雷珠单抗也成为目前唯一在医保目录范围可用的抗VEGF药物。
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