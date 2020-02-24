眼"中风"？疫情下视网膜静脉阻塞的自我防护

近年来，由慢性病而引起的其他关联性疾病渐渐引起大众关注，尤其是相关的眼科疾病，更是给广大患者带来了极大的不便，因为全身性疾病引发的眼底病发病率和患病人群也正不断增加。在这一类眼科疾病中，被称为“眼中风”的视网膜静脉阻塞是致盲率极高的一种眼底疾病。

在日常生活中我们该如何保护眼睛预防“眼中风”？新冠肺炎疫情期间，面对就医不便的情况，我们该如何正确就诊？

2020年2月25日（周二）13:00-14:00，“人民好医生”客户端将邀请中华医学会眼科学分会眼底病学组委员、中山大学中山眼科中心副主任梁小玲进行视频直播，与您探讨疫情下视网膜静脉阻塞的自我防护。

专家介绍

梁小玲，教授，博士生导师，中山大学中山眼科中心副主任。

中华医学会眼科分会专家会员、中华眼科学会眼底病学组委员、中国女医师协会眼科专委会委员、中国微循环学会眼微循环专委会副主委、中华医学科技奖第三届评审委员会委员、国家自然科学基金评委。

在中山眼科中心从事眼科临床、教学、科研32年，专注于眼部血管增殖性病变的基础与临床研究。

擅长

各种眼底疾病的诊治，尤其是视网膜脱离、von Hippel Vindaus病、视网膜血管炎、糖尿病视网膜病变、老年黄斑变性、黄斑前膜和玻璃体疾病、早产儿视网膜病变与家渗等的诊断和治疗。

视网膜静脉阻塞出现患病年轻化，年轻群体要注意哪些问题？

视网膜静脉阻塞的病因比较复杂，为多因素致病。与视网膜炎症、视网膜低灌注、高血压、动脉硬化、血液高黏度和血流动力学异常等有密切关系。所以，通常以老年人群为疾病高发人群。

而今，患有视网膜静脉阻塞的年轻患者数量也在不断增加，这与现在年轻人的生活方式密切相关，熬夜、工作压力大，电子产品使用过度，用眼卫生不规范以及生活不规律等都是引起视网膜静脉阻塞年轻化的重要原因。

视网膜静脉阻塞患者，发病年龄可处于各个年龄段，但总体来说，视网膜静脉阻塞的发病率，还是会随着年龄的增加而明显增加，大于五十岁的人群，发病年龄有明显的增高趋势。所以对于年轻的患者，尤其是工作用眼多度的年轻朋友，需要定期到眼科进行眼部的眼底检查。

如何收看直播：

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