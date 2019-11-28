2019全国医院院长高峰论坛在京举办

近日，由人民卫生出版社主办的 “新时代、新形势、新思考”—2019全国医院院长高峰论坛在北京举行。国家卫建委相关领导以及来自全国二十一个省市（区）的120余位医院院长参加了此次论坛。

据悉，本次论坛主题为“新时代、新形势、新思考”，包括开幕致辞、专题报告以及院长面对面访谈这三个环节。

会上，人民卫生出版社总经理兼党委副书记王雪凝致开幕辞，他指出，深化医改十年来，我国卫生健康事业取得了世人瞩目的成就，城乡医疗网络建设、医联体医共体建设、分级诊疗制度的推进、医疗保险制度的全覆盖等等，我国医疗保障体系、优质高效的医疗服务体系正逐步完善。据他介绍，人卫社举办此次院长论坛，旨在为深化医疗卫生体制改革，解读与落实国家卫生健康领域的重要决策部署，促进现代医院服务体系建设建言献策、共享智慧。

人民卫生出版社总经理兼党委副书记王雪凝

王雪凝还表示，人卫社今后将更多地开展社校、社院合作交流，搭建更为优质的医学科研、管理交流平台，助力健康中国战略实施。

论坛现场，国家卫生健康委体制改革司司长梁万年做论坛主旨演讲，梁万年指出，我国卫生健康事业发展和医药卫生体制改革正在面临新的形势，社会对医疗服务的需求不断增速、公立医院的收入结构均已趋于稳定，公立医院要加强内涵建设，抓紧适应新的改革形势。

国家卫生健康委体制改革司司长梁万年

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红在报告中谈到，我国人口众多，医疗服务量大，医疗质量和患者安全管理面临着比其他国家更大的挑战。构建优质高效的医疗服务体系，首先，要从单体医院发展转向整合型医疗服务体系发展；其次，从单一的医疗功能转向急性期诊疗、慢性病康复、长期护理、安宁疗护等全程、连续的健康服务功能；第三，要建立以信息化、共享化为基础的技术支撑。

国家卫生健康委员会卫生发展研究中心傅卫主任就公立医院改革和现代医院管理制度做了报告，着重阐明了如何建立医院党委领导下的，以人民健康为中心的公立医院运行新机制和决策、执行、监督相互协调、制衡、促进的治理机制。此外，国家卫生健康委员会医院管理中心副主任高学成就公立医院改革和现代医院管理制度、人工智能在健康医疗领域创新应用做了报告。

在院长面对面访谈环节，主办方邀请了首都医科大学附属北京友谊医院党委书记辛有清，天津市儿童医院院长刘薇，西安市红会医院院长闫自强等作为访谈嘉宾，就包括医疗服务体系重构、补偿机制、绩效考核、激励机制、人才引进、队伍建设、医院智能化、一致性评价等热门话题各抒己见。访谈既促进专题报告与演讲内容的实操落地，也促进医院之间的交流与先进经验的分享。