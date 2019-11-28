国家医保更新，恒瑞重磅产品强势纳入

今日，2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》正式发布！共收入药品2709个，由恒瑞医药自主研发的抗HER2靶向药物马来酸吡咯替尼（商品名：艾瑞妮）以及全新第二代长效升白药物硫培非格司亭（商品名：艾多）均被纳入医保目录乙类药品范围，新版目录将自2020年1月1日起施行。

马来酸吡咯替尼（商品名：艾瑞妮）已于2018年8月13日经NMPA（国家药品监督管理局）批准上市，适应症为：“联合卡培他滨，用于治疗HER2阳性，既往未接受或接受过曲妥珠单抗的复发或转移性乳腺癌患者，使用本品前患者应接受过蒽环类或紫杉类化疗。”值得一提的是，吡咯替尼已大幅降价，获批适应症均可享受医保价格，对于晚期HER2阳性乳腺癌患者来说无疑是极大的利好。

吡咯替尼的II期临床研究对比国内现有晚期HER2阳性乳腺癌标准治疗药物拉帕替尼已表现出明显的临床优势，PFS为18.1个月 Vs 7.0个月；在今年公布的III期PHENIX研究中，吡咯替尼在曲妥珠单抗经治人群中，PFS达11.1个月；近日，恒瑞医药官方宣布，吡咯替尼III期PHOEBE研究期中分析已达到优效判定标准，意味着在该研究中吡咯替尼已获得优于拉帕替尼的临床优势。吡咯替尼现已被纳入国家医保，更加丰富我国晚期HER2阳性乳腺癌治疗格局。

另一款重磅产品是去年同期上市的硫培非格司亭（商品名：艾多，简称19K），该药物适用于非骨性癌症患者在接受易引起临床上显著的发热性中性粒细胞减少症发生的骨髓抑制性抗癌药物治疗时，降低以发热性中性粒细胞减少症为表现的感染的发生率。艾多硫培非格司亭具有国际多项专利技术，并获得WHO全新国际通用名，采用新一代聚乙二醇化学修饰蛋白技术，具有更好的粒细胞刺激因子活性和结构稳定性，是国内唯一对比进口短效制剂有优效性结果的全新第二代长效G-CSF，具有更加确切的疗效优势。注册III期临床研究显示：艾多对比进口短效制剂能使≥3度ANC减少的持续时间缩短48% ，4度ANC减少的发生率相对降低35%，可以更好的保障患者既定化疗周期与足剂量化疗，提高治疗获益，降低FN发生率以及感染相关死亡风险。在同类长效制剂中，ADA发生率更低、半衰期更长，药效更稳定，真正做到一周期一次，患者依从性更好。全新第二代PEG-rhG-CSF制剂艾多现已进入国家医保目录，为中国广大的化疗患者提供更高质量的支持治疗。

近年来，我国在肿瘤治疗领域已取得长足的进步，部分癌症已被当做“慢性病”来治疗和管理，减轻民众医药负担就显得尤为重要。此次医保目录调整将70个药品纳入医保报销行列，其中抗肿瘤药物22个，可以看出国家对于人民健康的关注和重视，并力求满足“把更多救命救急的好药纳入医保”的民生需求。期待新的医保目录施行为更多的民众带来福祉，更期待健康中国早日到来。