演员高以翔猝死！这种病黄金急救期仅4分钟，关键救命知识要了解

11月27日中午，《追我吧》的节目组发布官方声明称，11月27日在节目的录制过程中，高以翔奔跑时突然减速倒地。经过两个多小时的全力抢救，医院最终宣布高以翔心源性猝死。



《追我吧》节目组官方微博发布声明

对此，有网友称，该节目于11月26日晚8:30分开始录制，持续录制到27日凌晨，高以翔倒地前曾大喊——“我不行了。”

猝死前其实有征兆！

心源性猝死是心脏性猝死的学名，指心脏突然停止跳动，导致脑部及其他重要脏器的血供中断，如果没有及时救治会导致死亡。这种疾病，来势汹汹，凶险万分。

《中国心血管病报告2015》显示，我国心源性猝死发生率为41.8/10万人，每年发病人数超过54万，相当于每天约1500人因心源性猝死离世。

上海交通大学医学院附属新华医院心血管内科副主任医师许之民告诉健康时报记者，“事实上，心源性猝死的发生虽然突然，但部分猝死在发生前几个小时甚至前几天，都有临床症状。”

比如：猝死发生前几个小时或两三天内发生不明原因的昏厥，如卧床或睡眠时呼吸困难、烦躁不安，胸闷、胸痛、乏力、心慌等症状，都是心源性猝死的征兆。

青年发生猝死多有原因

预防少做这些事

心源性猝死的高危人群有哪些?首先，心源性猝死比较容易发生在一些本身患有心脏疾病的人群中；此外，突然之间的高度紧张、过度劳累以及不科学的高强度运动也可能引起心源性猝死。

1984年出生的高以翔，年仅35岁。在悲痛之余，更要提醒广大公众，有些猝死其实是可以预防的，要记得远离引发猝死的“元凶”：

“青年发生猝死一般是有原因的。”许之民表示，除了其自身的身体因素外，过于紧张、过于情绪激动和心理负担太重都是造成猝死的原因；除此外，熬夜工作也是引发猝死的一个重要诱因。”

根据现场网友爆料，高以翔录制《追我吧》是从26日8时30分开始，一直持续到次日1时45分，工作时长近17个小时。而且，高以翔是奔跑时突然减速倒地的，可能是“运动猝死”。

许之民解释，运动可能引起心源性猝死的一个原因，尤其是短时间内进行高强度的、不科学的运动。

此外，据媒体报道，其好友透漏，高以翔在此之前得了感冒，是否与猝死有一定关系?许之民解释，感冒会引起心肌炎。但更有可能的情况是，本身处于高度紧张、疲劳以及高强度运动的情况下，患有感冒的话引起的心肌炎的可能性更大，进而导致心源性猝死。

急救黄金时间为4分钟

正确应对第一时间这样做

“心源性猝死急救的黄金时间为4分钟！”许之民强调，心源性猝死是指心脏突然停止跳动，导致脑部及其他重要脏器的血供中断。如果病人发生心源性猝死，没有在4分钟内对其进行有效的心肺复苏，就会导致病人脑死亡，之后抢救过来的可能性就会很小。

那么，如果身边有突然晕厥的人，首先应判断其是否为心跳停止。

当确认患者为心跳停止导致的晕厥后，要立即展开心跳按压和人工呼吸，具体做法应为，连续30次按压胸部后进行两次人工呼吸，循环重复此步骤，不能停止。同时呼叫周围群众帮忙、找寻周围是否有人工除颤仪，如果没有则可用力锤击病人的胸部为患者除颤，同时重复心肺按压和人工呼吸，等待专业人员前来救治。

另外，许之民提醒广大青少年人群应当学会注意自己的身体状况、及时调节情绪，避免过度紧张和劳累，尤其不能夜晚进行劳累的行为或者工作。 (记者徐婷婷 实习记者王艾冰)