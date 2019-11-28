内蒙古四子王旗确诊1例腺鼠疫病例 患者曾在鼠疫疫源地活动
人民网北京11月28日电（董童）内蒙古自治区卫生健康委员会官网于11月27日晚发布消息，27日，乌兰察布市四子王旗江岸苏木江岸嘎查1名牧民在四子王旗人民医院就诊期间，经国家和自治区专家会诊，确诊为腺鼠疫病例。患者发病前曾在鼠疫疫源地内活动过。目前，该患者已在当地医院隔离救治，病情平稳，相关防控措施已落实，对4名密切接触者已按要求进行隔离医学观察，目前无发热等异常。
目前，四子王旗当地已对患者住所及其周边牧户居住场所进行全面消杀，并在患者住所周围开展了灭鼠灭蚤和宣传教育等工作。
此外，专家提醒广大公众应保持良好的个人卫生习惯，尽量避免去人群拥挤场所，去医疗机构就诊或个人出现发热、咳嗽等相关症状时要及时佩戴口罩；若怀疑自己与病例有过接触可向当地疾控部门主动申报，取得专业指导，一旦出现发热、咳嗽、淋巴结疼痛、咯血或出血等症状时应及时就医；外出旅游时尽量减少和野生动物接触，不私自捕猎、剥食、携带疫源动物，同时做好防蚤叮咬措施，避免被蚤叮咬；野外工作人员，要提高鼠疫防范意识，加强个人防护措施。
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