吃东西塞牙缝  清理方法看这里

食物嵌塞，也就是塞牙缝，在生活中很常见，而且给生活带来诸多不便。如何更好地清理牙缝残渣？广东省妇幼保健院口腔科主任黄群主任医师来支招。

食物塞牙缝烦恼多

黄群介绍，食物嵌塞是指食物碎块或纤维因咬合压力嵌入相邻牙齿的牙间隙而难以自行溢出。通常牙缝内的食物残渣会被口腔内的细菌分解为硫化物，硫化物可以引发口臭，嵌塞的腐败食物残渣容易导致局部牙周组织炎症和破坏，引起牙龈退缩、龋齿病，留在牙缝内的菌斑还会逐渐变成坚硬的牙石，容易引发牙龈炎等，严重的还可能造成感觉疼痛和出血，如果牙龈炎没有得到及时控制，就可能进一步发展成为牙周炎，那时，细菌将乘虚侵袭牙槽骨和其他牙周支持组织，最终导致牙槽骨丧失，牙齿松动、脱落，而这些又加重了食物嵌塞发生的恶性循环。

一般来说，引起食物嵌塞的原因主要是相邻牙邻面之间接触不正常，如牙错位、缺牙未及时修复导致邻牙向失牙间隙倾斜、过于松动的牙周炎患牙、牙龈萎缩等，还有一种情况是牙合面过度磨损，特别是当牙齿出现龋洞时，更容易使嵌塞的食物接触到牙髓神经，这将使人非常痛苦。

牙间清洁知多D

黄群介绍，漱口是最简单的口腔清洁方式，吃完东西后马上漱口，可以去除滞留在口腔内的食物残屑，减少口腔微生物的数量。

刷牙是大多数人普遍采用的日常口腔保健方式，通过刷牙可以清洁牙齿的外侧面、内侧面和咬合面，但是由于牙刷无法有效地进入到相邻两牙之间的间隙，对于牙齿邻接面及部分牙龈缘下特殊位置的菌斑，仅靠刷牙也很难去除掉，刷牙后仍可有食物残渣等残留在牙齿邻面部位，导致龋坏。

牙签是最多人使用的牙间清洁器。用牙签省事又经济，但弊端也多：由于牙签质地较坚硬，用多了可能会磨损牙缝的牙面轴，这将加速这部分牙质的腐蚀速度，而且还可能导致牙缝加宽，使食物残渣更易嵌塞，产生恶性循环。另外，牙签也只适用于那些牙间隙较大的人，但对于牙周间隙很小的齿缝嵌塞来说，剔除就变得很困难了。而且因为角度问题，像牙后的位置，用牙签也很难剔除，此时牙线便派上用场了。

“牙线在担当口腔护卫工作中要比牙签高效多了。”黄群说，牙线能弥补刷牙和用牙签剔牙的不足，它在国外已经很常用了，但许多国人对它还不熟悉。使用牙线时，需取约30厘米长的牙线，缠绕在左右手中指上，用食指与另一只手的拇指绷紧牙线，切入牙间隙，将牙线缓缓地从牙根向牙冠方向移动数次，即可清除附在牙面上的牙垢和菌斑。

需要注意的是，清洁时要注意动作轻柔，以免损伤牙周组织，每清理完一个部位的牙齿后，漱去被刮下的菌斑，再移动一段清洁的牙线，清洁下一个牙齿间隙。使用牙线最好每天一次，晚饭后使用尤为重要。

（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）