严打违法行为完善市场机制 把控食品安全维护人民利益

11月20日，“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治食品安全问题联合行动工作组，以河北为主会场，以内蒙古、黑龙江、江苏、安徽、山东、广东、四川、陕西、甘肃为分会场，10省（区）联动同时举行违法食品公开销毁现场会，集中销毁联合行动期间罚没的违法食品。

据悉，此次行动由中央纪委国家监委机关牵头抓总，市场监管总局、公安部牵头，会同教育部、农业农村部等部门成立14部门联合行动工作组，在全国开展整治食品安全问题联合行动。

活动现场

有力举措严厉打击犯罪行为

在河北主会场上，全国整治食品安全问题联合行动工作组副组长、市场监管总局副局长孙梅君代表联合行动工作组宣布销毁活动启动，现场监督指导销毁过程。市场监管总局、公安部分别通报食品安全行政违法案件的查办情况和食品刑事犯罪案件的侦办情况。河北省人民政府副省长夏延军到场致辞，河北省市场监管局、公安厅、农业农村厅承办此次现场会。

国家市场监督管理总局执法稽查局局长杨红灿在现场公布，截至11月15日，各地市场监管部门查处违法食品生产经营环节行政处罚案件73194件，罚没款约87485万元，责令停产停业2428户，吊销许可证152件，取缔无证企业（含“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”）2487家，从业资格限制155人，移送司法机关案件1959件，公开行政处罚案件信息61118件。此次10省（区）共集中销毁违法食品300余种540吨。

堆积在现场的违法食品

公安部食品药品犯罪侦查局局长吕武钦同志现场通报了全国打击食品刑事犯罪案件查办情况。截至11月10日，全国公安机关侦破食品犯罪案件6427起，捣毁窝点3958个，打掉犯罪团伙1485个，抓获犯罪嫌疑人11459名，总案值98.9亿元。这些案件的侦破，及时消除了一大批食品安全隐患。

河北省市场监管局党组书记丁锦霞在发言中表示，河北省各级各部门在严打违法违规，坚决取缔“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”方面，研究提出7种打击“山寨”食品的法律适用，向大型食品生产企业征集案件线索99条，与公安机关建立案件会商制度，强化行刑衔接。全省抓获犯罪嫌疑人695人，涉案金额4.5亿元。

深度落实确保百姓“舌尖安全”

食品安全关系人民群众身体健康和生命安全，是关乎民生的重大环节。近年来，在党中央、国务院的坚强领导下，在政府、企业和社会各方面的共同努力下，食品安全形势稳中向好，但食品安全问题仍有发生，与人民群众对美好生活的期待仍然存在差距，治理食品安全问题是一项贯彻始终的民生工程。可以说，此次联合行动，是向食品安全违法犯罪打响了一记“有案必查、违法必究”的强烈信号。

在行动现场，一些人大代表、政协委员、群众代表、企业代表也一同见证了违规食物的销毁。河北赵县第十六届人民代表大会代表安青川在接受采访时说：“作为一名人大代表，食品安全是要特别关注关心的问题。这次整治力度如此之大，恰证明了政府和有关部门对民生这一课题的看重。”河北赵县第十二届政协委员会政协委员宋琳龙认为：“食品安全整治活动，让人民群众感受到食品监管部门对于打击食品安全违法行为的信心和决心，更是给食品安全违法分子强有力的震慑，从而营造出良好的环境氛围，让广大人民群众吃得放心、用得放心。”

北国商城股份有限公司、超市事业部质检经理王文君在采访中坦言，衣食住行是老百姓最为关注的，希望国家保持高压整治的态势，让违法分子无机可乘，也让普通老百姓更踏实、更放心。河北永辉超市有限公司经理白若鹏就此次活动感言到：“永辉超市非常支持这次专项整治食品安全问题联合行动，同时希望加大力度地持续进行下去，查处不合格食品既保护了人民群众的权益，也顾全企业的利益。永辉作为企业，严格遵守食品安全法，履行主体责任，维护食品安全更是义不容辞的责任。”

众多群众代表来到现场见证活动

此次销毁行动主会场设在河北赵县翔宇环保技术服务中心，该单位的一位工作人员赵来雪表示：“这次行动共收集来的违法食品，将用先进的设备进行高温销毁，这一过程会是环保绿色的，不会对空气造成危害。”据其介绍，自今年“3·15”后，已参与了四次河北省假冒违规产品的销毁行动。

违法食物当场销毁

本次10省（区）集中销毁违法食品行动，是近期各地开展违法食品公开销毁工作的一个缩影。联合行动开展以来，各地各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和习近平总书记关于食品安全工作的一系列重要指示批示精神，按照“四个最严”的要求，聚焦人民群众的操心事、揪心事、烦心事，上下联动、集中攻坚，真刀真枪解决食品安全领域的突出问题，着力在打击食品生产经营违法犯罪、查处保健食品虚假宣传和违规销售、解决学校及幼儿园食品安全主体责任不落实等食品安全问题、整治农产品质量安全问题等“四个方面”下功夫，重点在销毁一批假冒伪劣产品、取缔一批违法违规主体、严惩一批违法犯罪分子、曝光一批典型案例、完善一批制度机制等“五个一批”整治任务上抓落实，取得了一批“可检验、可评判、可感知”的阶段性成效。

下一步，市场监管、公安等相关部门将认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，落实新修订的食品安全法实施条例，坚持对食品安全问题“零容忍”，以这次联合行动为契机，进一步加大食品安全工作违法犯罪打击力度，对违法问题案件线索深挖彻查、紧盯不放，对不法分子严惩重处、绝不姑息，用更最坚定的决心、最坚决的行动、更最有利力的举措、更扎实的行动，坚决捍卫人民群众“舌尖上的安全”。