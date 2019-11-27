中国医药卫生文化协会全民健康素养促进分会在京成立

近日，中国医药卫生文化协会全民健康素养促进分会（以下简称“全民健促会”）在京成立。华中科技大学同济医学院附属同济医院肿瘤专家于世英担任分会会长，同时成立专委会和青委会，开展医药健康科普和疾病及健康素养促进相关工作，为健康科普教育和传播工作提供一个学术平台。

原国家卫生计生委副主任、中国医药卫生文化协会会长陈啸宏为分会首任会长、副会长颁发聘书 主办方供图

健康素养是什么？分会首任会长、武汉同济医院肿瘤中心于世英介绍，WHO将其定义为“为促进和保持健康，个人获取、理解和使用信息的能力”。据国家卫生健康委员会发布的调查显示，2018年中国居民健康素养水平为17.06%。虽然在部分经济发达地区，公民健康素养水平甚至超过30%，但是从全国来看，城市与农村、东部发达地区与中西部不发达地区之间差异较大。健康素养所涵盖的公共卫生六大方面，诸如安全与急救、科学健康观、健康信息能力、传染病防控知识、慢病防治能力以及基本医疗的素养水平，均不令人满意。这意味着我国民众健康素养水平亟待提高，科普工作者面临巨大挑战。

于世英表示，学会的工作重点是健康科普工作，今后将从三个方面展开。第一，开发整合科普传播内容；第二，搭建新时代科普传播平台；第三，建立健康科普示范基地。全民健促会将有效整合原创内容生产、传播渠道以及区域培养培训基地等资源，形成覆盖全国、包容社会多层面的健康素养提升策略。

原国家卫生计生委副主任、中国医药卫生文化协会会长陈啸宏在致辞中指出，做好健康素养促进工作有两个“大家”至关重要，一是健康素养的提高和促进要依靠“大家”来参与，要广泛地发动群众，体现群众性和广泛性；二是离不开“大家”的指导，也就是在座的权威专家们的专业指导。因为科普工作不仅要求科学权威，而且还要求深入浅出，没有高深的学问做积淀，想要浅出和讲出道理是不可能的。陈啸宏表示，有“大家”的专业指导和“大家”的积极参与，相信健康素养促进工作一定可以做好。

国家卫生健康委员会宣传司健康促进处处长王冀介绍了《健康中国行动2019-2030》的内涵和关键任务。她指出，健康中国行动（2019-2030年）提出了15项明确的目标和主要任务指标，同时明确了个人和家庭、政府和社会各自承担的角色。实施健康知识普及行动、提升居民健康素养水平作为15项行动之一，目前国家卫生健康委正着力建立健全“两库一机制”，开展健康中国行、贫困地区健康促进三年攻坚行动、健康促进县区建设等活动，推动落实健康中国行动。

会上，健促会与中国科普作家协会医学科普创作专委会青年学组联合发布《健康科普作品科学性评价标准的初步研究》。分会青委会常务副主任委员吴一波是该研究的责任作者。据吴一波介绍，当前，健康科普作品质量良莠不齐、信息来源鱼龙混杂是我国健康科普领域存在的主要问题之一。作为解决这一问题的重要手段，健康科普作品科学性评价标准将成为规范健康科普创作实践、形成科学的健康知识普及环境的前提和保证。

据了解，该研究提出健康科普作品科学性的评价标准应以循证方法为主要依据，按创作人员、证据选择、证据应用、证据评价、同行评议及发表平台、利益冲突6个方面进行，并从这6个方面出发，初步构建健康科普作品科学性的评价工具（共14个条目）。该评价工具可主要供三类人群使用：健康科普作品创作者可使用本工具作为写作依据以提高作品的科学性；健康科普作品审核者可依据本研究审核健康科普作品的科学性；受众在接触健康科普作品的过程中可依据本研究判断所接触作品的科学性。

最后，分会发起人之一医师报社副社长黄向东表示，分会将认真贯彻“政府主导，多部门协作，全社会参与，专业机构指导，专群结合”的工作方针，联合医学界、文化艺术界、科普出版传播平台、健康促进机构及相关各方，搭建健康科普知识传播和转化的平台，针对不同受众群体的特点，以大众喜闻乐见的方式，传播权威科学的健康知识。分会将通过传承与新技术应用和管理机制创新，提升平台服务效率，鼓励更多的青年才俊投身到提高民众健康素养的队伍中来，让新生力量快速成长并成为健康科普事业的主力军。