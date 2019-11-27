感冒了，吃点什么好？

寒冷的冬天里，稍有不慎，“感冒”就会来造访。对于流行性感冒来说，吃药对缩短病程作用似乎并不明显，许多药物只能起到缓解症状的作用。很多人就想通过饮食调理来治愈感冒。下面，我们就来说说，感冒时的饮食该注意什么，哪些说法是有科学证据的。

鸡汤

清淡的鸡汤可以帮助缓解感冒

小时候，妈妈就千叮咛万嘱咐，告诉我“感冒不能喝鸡汤”，鸡汤会导致病情加重。直到我长大后能看懂了科学文献，才发现已经有相关的研究证实，鸡汤可以缓解感冒期间胸部和头部的流感症状，抑制人体内的炎症以及黏液的过量产生，还有助于减少鼻腔的堵塞和喉咙的疼痛感，咳嗽的次数也会相对减少。研究表明鸡汤有促进干扰素产生的作用，对抵抗感冒病毒是有帮助的。

虽然煮汤的时候，鸡肉中的蛋白质只有很小一部分进入鸡汤，但可溶性含氮物如氨基酸、小肽、肌酸、肉碱、肌醇等物质溶出比较多，它们容易消化吸收，不会增加人体负担。其中还溶出了鸡肉中的钾元素和多种B族维生素。再说，热乎乎的汤有利改善鼻咽部的血液循环，缓解鼻塞，减轻喉咙痛，还能帮你的身体补充大量的水分。

看来，再也不用担心感冒的时候错过鸡汤这样慰藉身心的美味了。如果加入少量白萝卜片、胡萝卜片、胡椒粉、芹菜碎、香菜碎等香料和蔬菜，增加一些植物化学物质，还能让鸡汤抗击感冒的作用更好。

不过一定要注意，鸡汤要清淡，尽量不放盐或者少放盐。盐太多了，反而会适得其反。此外，多余的脂肪并无帮助，可以把表面的油撇掉再喝。

牛奶

感冒喝牛奶会加重流鼻涕和咳痰症状

很多人觉得，牛奶营养丰富。感冒时喝一杯热腾腾充满奶香的热牛奶还能让自己睡个好觉，缓解病情。不过，有不少的研究证明，喝牛奶会加重某些感冒症状，尤其是对流鼻涕、痰多的感冒患者不利。

英国赫特福德郡利斯特医院的研究团队对因感冒导致呼吸道黏液分泌增多的患者进行了实验。从第三天开始至第六天，一半人每天喝350毫升全脂牛奶，其余人喝350毫升豆奶。牛奶和豆奶中都添加了调味成分，参试者无法区分自己喝的到底是牛奶还是豆奶。患者们每天记录下自己的症状，给呼吸道黏液分泌程度评分。结果显示，所有参试者前两天黏液水平都有所降低，而在接下来的四天里，喝豆奶的人黏液水平继续降低，喝牛奶的人流鼻涕和咳痰症状显著增加。

该研究参与者、利斯特医院耳鼻喉专家亚当·弗洛什解释称，牛奶中所含A1β-酪蛋白能激活调控黏液生成的蛋白质表达，使鼻腔和喉咙中的黏液增多，从而加重感冒症状。

不过，感冒期间却是可以喝酸奶的，前提是得喝含有活菌的酸奶。根据发表在《国际免疫药理学》杂志上的一项研究，含有活菌的酸奶不仅能帮助缓解喉咙痛，还能增强你的免疫系统。

所以，如果你感冒症状比较严重，应考虑少喝牛奶，适当喝一点酸奶，暂时还可以选择豆奶或豆浆来替代牛奶的营养。

热水

感冒时应注意少量多次喝水

多喝水，也是从小到大听到的“感冒小锦囊”之一，很多人都听烦了“喝杯热水吧”这个陈词滥调的说辞。但是，多喝水其实是有道理的。

多喝水能加速新陈代谢，使尿量增加，加快代谢废物的排出；多喝水能增加汗液的蒸发，增加小便的排泄散热，使体温降低，有利于缓解发热症状；多喝水能补充因呕吐、腹泻、发热而造成的水分消耗，或因为进食较少造成的液体不足，从而利于身体恢复；多喝水能保持口腔、鼻黏膜的湿润，缓解感冒带来的不适症状。

所以，感冒时要保持身体一直处于“水合”状态。要多次少量喝水，既能保持身体电解质的平衡，又不会对肾脏造成负担。

如果喝白水觉得实在没什么味道，喝点温热的淡红茶、淡柠檬水、很淡的热汤、稀的小米粥汤等，作为补充水分的来源，也是很好的。

国外不少文章推荐感冒的人经常含服小冰片，能保证每次不会喝大量的水，又能缓慢持续地补充水分。不过随身携带一个保温杯，时不时啜饮一口热汤热水，也是不错的。

大蒜

大蒜提取物可增强免疫细胞功能缓解感冒

大蒜能杀菌防病，几乎是东西方人民都接受的事实。千百年来，大蒜常常被人们用作许多疾病的“替代药物”。

美国佛罗里达大学的一项研究发现，给成人流感患者服用大蒜补充剂后，这些人的流感症状严重程度、患病天数以及感冒和流感的发病率都有所下降。研究人员认为，这可能是因为大蒜提取物可增强免疫细胞功能，降低感冒的严重程度。

不想服用补充剂的话，生吃大蒜也会有好处。除了大蒜之外，葱、洋葱等也有和大蒜类似的含硫化合物，所以有些人感冒后想吃大葱蘸酱……只要吃着愉快，也是可以的。

维生素C

新鲜的蔬菜水果对抗击和预防感冒有益

快感冒了吃几片维生素C，已经是不少人的常规操作，但是又有一些研究说，维生素C根本不能预防感冒。

对此，美国国家卫生研究院卫生与公众服务部给出的建议是：对于大多数人来说，定期服用维生素C只能轻微地缩短感冒的时间和减轻感冒的严重程度，并不能减少感冒的次数。

然而，加拿大安大略省渥太华大学综合医学中心医学主任Nahas等人根据通过系统回顾研究得出的结论，还是推荐维生素C补充剂来预防普通感冒。

之所以研究结果如此不一致，原因之一可能是受试者的身体状况和营养状况不同。病毒感染是一种应激，为了支持免疫系统和应激反应，身体的确需要消耗更多的维生素C。

有些人身体里有足够的维生素C储备，也许并不需要额外大量补充；但另一些人可能储备不足，或日常摄取不够，或因为压力和疲劳日常损耗较大，补充一些维生素C可能会有益处。

虽然对于服用大量维生素C补充剂预防感冒的事，科学界还没有达成一致，但是增加摄入富含维生素C的天然食物，仍然是一个靠谱的忠告。新鲜的蔬菜水果不但富含维生素C，还含有其他的抗氧化物质，对增强免疫能力，抗击和预防感冒都是有好处的。

所以，感冒的时候如果还能吃下东西，可以优先吃些新鲜蔬果。如果吃不下蔬菜，还可以喝点自制的新鲜蔬果浆，冲点纯番茄酱的汤，喝些新鲜柠檬片泡的水，挖些猕猴桃果肉，至少也能有所帮助。