全球超八成青少年身体活动不足
世界卫生组织日前发表新闻公报说，它领导的一项新研究表明，全球超过八成青少年身体活动不足，女生尤甚，这会影响他们的健康。世卫组织呼吁各国采取紧急行动，增加青少年的活动量。
这项研究已发表在英国《柳叶刀·儿童与青少年健康》杂志上。研究人员追踪了全球146个国家和地区、160万名11岁至17岁在校生2001年到2016年的身体活动情况。结果发现，2016年全球81%的在校青少年未达到世卫组织相关建议，即每天至少完成一小时中高强度的身体活动。如按性别区分，85%的女生和78%的男生没有“达标”。
身体活动不足会损害青少年的健康，而积极开展身体活动将给他们的身心发育带来诸多裨益。研究人员建议各国采取紧急政策行动，增加青少年的身体活动量。
研究作者之一、世卫组织专家菲奥娜·布尔敦促各国尽快出台或改进有关法规，配置相关资源，从教育、城市规划、道路安全、运动和娱乐场地配备等多领域为青少年增加身体活动提供条件，如营造安全环境以便青少年步行或骑车上学等。
研究还显示，2001年至2016年间，男生身体活动不足比例从80%降至78%，而女生这一比例保持在85%左右。参与研究的世卫组织专家利安娜·赖利说，女生不如男生活跃的趋势令人担忧，应创造更多机会满足女生的需求和兴趣，以吸引和维持她们在青春期和成年期投入身体活动。
2018年世界卫生大会上，各国设立了将青少年身体活动不足比例在2030年降至70%以下的目标。研究人员警告说，全球青少年身体活动不足的程度仍然非常高，如果现有趋势继续下去，这一目标将无法实现。
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