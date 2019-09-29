日行万步对身体好吗？正确步行方式需注意这些

随着运动APP和运动手环的普及，走路“大比拼”也逐渐流行起来。一些人提倡“日行万步”，他们认为每天至少要行走一万步才能起到锻炼的效果。那么，日行万步对身体真的好吗？

其实，为了在步数排行榜上名列前茅，就盲目开启“暴走”模式是不理智的。日行万步对人体的骨关节特别是膝关节的伤害很大，有的人甚至因此出现了骨关节退行性病变。在日常生活中，运动是不可缺少的，但适合每个人的运动方式都不相同，想要达到锻炼的目的需根据自身情况做出合理选择。同时，在运动过程中，也要随时留意自己的身体状况，保持平和心态，不可盲目攀比。

那么，正确的步行锻炼方式是怎样的呢？首先，要保持正确的走路姿势，走路时要注意抬头、挺胸、收腹，眼睛直视前方，手臂紧贴身体两侧前后自然摆动。其次，步数的快慢是决定锻炼效果的关键因素。速度太慢很难起到锻炼效果，太快可能会超出身体的负荷，容易造成腿部损伤。美国运动医学会推荐健康成人进行中等强度的体力活动，也就是保持中速走路（90～120步/分）。这样步行时，身体会微微出汗，心率也会加快，从而有助于锻炼身体。

在时间和频率方面，建议大家每天步行30分钟左右。按照中等强度的步行速度，每天只需要行走约3300步即可，这样每周步行150分钟左右就能达到锻炼目的。

本文由天津中医药大学第二附属医院骨伤科副主任医师王琳珏进行科学性把关。