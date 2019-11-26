雪天路滑老人“猫冬”很必要
长春近日频繁降雪，路面十分湿滑，因摔倒而骨折、受伤的老人不少。医生提醒：遇雨雪天气，中老年朋友应尽量减少外出。如果必须出行，应穿好防滑鞋，走路时迈小幅步伐，头部略微伸向前，身体稍前倾，保证重心前移，把每一步踩实了再迈下一步，避免滑倒受伤。
据吉林省人民医院创伤骨病一科副主任医师崔阳介绍，在摔伤患者中，手腕伤占比很大。许多人在滑倒时都习惯用手支撑地面，其实这样做是错误的，容易造成手腕骨折。
崔阳提醒，老人摔倒后的处理方式很重要。首先，摔倒后应迅速呼救专业人员，不要擅自活动、站立行走，避免引起骨折移位，加重软组织损伤或造成继发血管神经损伤。其次，不要擅自对受伤部位进行热敷或按摩，避免瘀血散开，加重骨折情况。此外，如确定是普通摔伤，无骨折情况，则应注意摔伤部位的保暖。
冬季天冷路滑，衣着笨重，专家建议老人尽量由家人陪同出行，如条件不允许，千万不要“逞强”，适时“猫冬”也很必要。
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