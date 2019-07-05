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掰个手腕，小伙骨折了！

季娜娜

2019年07月05日09:50 来源：扬子晚报

掰手腕可以说是很多人都喜欢的游戏项目。但你听说过，掰手腕会导致骨折吗？近期，宜兴就有2位小伙子因为掰手腕，导致肱骨骨折，相继入院治疗。

今年26岁的小周是宜兴人。最近，小周的好友小张从内蒙古来宜兴游玩，因为两人都爱好健身，小张提议两人比试一下掰手腕，看看谁力气大。小周二话没说就答应了，正当两人相持不下时，只听“咔嚓”一声，小周当即感觉左上臂疼痛，使不上劲。在场的朋友赶紧送小周到宜兴市中医医院急诊，X线检查显示：左肱骨骨折。骨伤科医生为小周实施了左肱骨骨折切开复位内固定术。

无独有偶。不久前，15岁的小王也因和同学掰手腕太用力，导致肱骨骨折而住院手术治疗。

掰手腕是年轻人间常有的游戏，通常情况下不至于发生意外，那为什么小周和小王会骨折呢？宜兴市中医医院骨伤科十六病区主任汤俊连介绍说，掰手腕时，当一方想要扳倒对方，需要瞬间发出超过对方数倍的力量进行攻击。在这个过程中，上臂肌肉向上向外收缩，前臂肌肉向内向下收缩，两种相反的力同时作用在扭曲的手臂上。这时若遇到对方同等的力量相抗衡，巨大的力量冲击，很容易使上臂的肱骨出现螺旋形骨折，甚至造成前臂骨折等情况。

汤俊连建议，在掰手腕前，应该充分活动腕、肘、肩关节，做几个屈伸活动让小臂充血，这样可以降低受伤风险。如果双方力量相差无几，相互不要硬撑，这样更加容易骨折。如果是骨质本身比较脆，或者正在发育期的青少年，尽量不要进行此项活动。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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