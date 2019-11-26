三类药可能让流感疫苗失效
周 倩
流感是由流感病毒引起的具有广泛传染性的疾病，每年都会季节性流行。接种流感疫苗是预防流感病毒感染及发生严重并发症的最有效手段。为降低高危人群的上述风险，《中国流感疫苗预防接种技术指南》推荐6月龄~5岁儿童、60岁及以上老人、慢性病患者、医务人员、6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员，以及孕妇或准备在流感季节怀孕的女性为优先接种对象。目前我国批准上市的流感疫苗为三价和四价的，其效果肯定、安全性好、广泛适用。接种疫苗方便安全，但仍需要注意的是，有些药物可能会对流感疫苗的接种产生影响，尤以三类最为常见：
1.糖皮质激素：醋酸泼尼松、甲泼尼龙、地塞米松等；
2.细胞毒药物：甲氨蝶呤、环磷酰胺、顺铂、紫杉醇等；
3.B细胞抗体药物：利妥昔单抗、阿仑单抗等。
上述药物常用于恶性肿瘤、器官移植以及自身免疫病患者的治疗，服药期间同时接种流感疫苗，有可能导致疫苗接种失败。
接种流感疫苗就是把一定数量的无害抗原（灭活病毒）输送给人体免疫系统，免疫系统受到“外来异物”刺激产生抗体；当流感来袭时，体内已经产生的抗体就可以发挥预防和保护作用了。如果机体的免疫系统处于抑制状态时（如使用上述药物），则无法对疫苗产生足够的应答，也就无法产生保护性抗体。免疫抑制程度越高，患者对免疫接种产生应答的可能性就越小。因此，免疫功能受损的患者可能需要同时使用疫苗和/或被动免疫（例如静脉用免疫球蛋白），以及其他辅助措施了，如甲型流感暴发期间采用抗病毒药物来进行预防。非紧急情况下，也可以考虑在免疫功能恢复之后再次接种。而最优选择是，尽可能在开始免疫抑制治疗前几周进行疫苗接种，以获得最大程度的保护。
最后提醒大家，服用抗病毒药物预防和治疗流感期间，也可以接种流感疫苗；流感疫苗与其他灭活疫苗及减毒活疫苗可同时在不同部位接种，未发现影响流感疫苗和联合接种疫苗的免疫原性和安全性证据；如正在或近期曾使用过任何其他疫苗或药物，为避免可能的药物间相互作用，接种前应告知接种医生。通常来说，接种流感疫苗2~4周可产生具有保护水平的抗体，6~8个月后抗体效果开始衰减消失，所以流感疫苗应该每年接种。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn