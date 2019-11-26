三类药可能让流感疫苗失效

流感是由流感病毒引起的具有广泛传染性的疾病，每年都会季节性流行。接种流感疫苗是预防流感病毒感染及发生严重并发症的最有效手段。为降低高危人群的上述风险，《中国流感疫苗预防接种技术指南》推荐6月龄~5岁儿童、60岁及以上老人、慢性病患者、医务人员、6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员，以及孕妇或准备在流感季节怀孕的女性为优先接种对象。目前我国批准上市的流感疫苗为三价和四价的，其效果肯定、安全性好、广泛适用。接种疫苗方便安全，但仍需要注意的是，有些药物可能会对流感疫苗的接种产生影响，尤以三类最为常见：

1.糖皮质激素：醋酸泼尼松、甲泼尼龙、地塞米松等；

2.细胞毒药物：甲氨蝶呤、环磷酰胺、顺铂、紫杉醇等；

3.B细胞抗体药物：利妥昔单抗、阿仑单抗等。

上述药物常用于恶性肿瘤、器官移植以及自身免疫病患者的治疗，服药期间同时接种流感疫苗，有可能导致疫苗接种失败。

接种流感疫苗就是把一定数量的无害抗原（灭活病毒）输送给人体免疫系统，免疫系统受到“外来异物”刺激产生抗体；当流感来袭时，体内已经产生的抗体就可以发挥预防和保护作用了。如果机体的免疫系统处于抑制状态时（如使用上述药物），则无法对疫苗产生足够的应答，也就无法产生保护性抗体。免疫抑制程度越高，患者对免疫接种产生应答的可能性就越小。因此，免疫功能受损的患者可能需要同时使用疫苗和/或被动免疫（例如静脉用免疫球蛋白），以及其他辅助措施了，如甲型流感暴发期间采用抗病毒药物来进行预防。非紧急情况下，也可以考虑在免疫功能恢复之后再次接种。而最优选择是，尽可能在开始免疫抑制治疗前几周进行疫苗接种，以获得最大程度的保护。

最后提醒大家，服用抗病毒药物预防和治疗流感期间，也可以接种流感疫苗；流感疫苗与其他灭活疫苗及减毒活疫苗可同时在不同部位接种，未发现影响流感疫苗和联合接种疫苗的免疫原性和安全性证据；如正在或近期曾使用过任何其他疫苗或药物，为避免可能的药物间相互作用，接种前应告知接种医生。通常来说，接种流感疫苗2~4周可产生具有保护水平的抗体，6~8个月后抗体效果开始衰减消失，所以流感疫苗应该每年接种。▲