北京增加互联网居家护理项目

近日，北京市卫生健康委印发了《北京市互联网居家护理服务项目目录（2019版）》。共有39项互联网居家护理服务项目列入此版《目录》，较2018版增加了14项，涉及康复护理、中医护理、安宁疗护等方面，且进一步增加居民可在网上“下单”的护理服务项目。

《目录》中列出的北京市互联网居家护理服务，涉及了健康评估与指导、临床护理、专科护理、康复护理、中医护理及安宁疗护6大类别的39项护理项目，并详细规定了每项的具体工作内容。同时，疼痛评估与指导、氧气吸入、生命体征测量、康复辅助器具使用指导等新项目首次出现在《目录》中，扩大了“互联网+护理”服务内涵。

《目录》明确，能够提供互联网居家护理服务的人员资质有执业护士、执业医师与专科护士。值得关注的是，相较2018版《目录》，此版《目录》增加了执业医师，扩大了提供互联网居家护理服务的人员范畴。（记者李琳 特约记者姚秀军）