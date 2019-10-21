手机下单 护士上门 “互联网+护理服务”迎来发展机遇期

日前，由北京中科护理举办的“智慧护理 创享未来”中国互联网+护理2019智创高峰论坛在北京举办。会上，护理界嘉宾畅谈互联网+时代的护理服务新变化新趋势。

会议现场

十一届全国政协副主席、民盟中央原常务副主席张梅颖表示，发展智慧护理，让护理工作更高效、更精准服务老百姓，是护理工作未来的方向。与此同时，护理事业也迎来了更为广阔的发展前景。

原国家卫生部副部长张凤楼在大会贺词中指出，要将互联网、技术、护理紧密结合在一起，找到一条适合“互联网+护理服务”发展的方向和路径，为实现健康中国战略努力做贡献。

会上，行业、学术权威专家就“互联网+护理服务政策解读”、“新时代互联网+护理机遇与挑战”、“互联网促进护理专业发展”、“居家护理的新业态实践与思考”、以及“智慧护理站居家养老模式探索”等话题对中国“互联网+护理服务”的发展现状及未来趋势，展开交流与探讨。

会议主办方代表、北京中科护联董事长顾雷表示，居家护理、社区养老、机构养老等相比十几年前，养老的模式变得更加多元。智慧护理站在汲取传统养老模式的优势基础上，创新了服务模式，既能提供更专业的服务，本身又具有更大的发展潜力。

中科护联CEO华佳认为，一站式居家护理服务体系，是以各学科优秀专业的护理团队为支撑，通过线上下单线下护士上门服务方式，为居家老年人提供预防保健、日常调护、就医协助、慢病管理、康复护理，以及心理疏导和老年照护等护理服务，有效满足老年群体居家护理服务需求。

近年来，医疗行业吸引大批互联网企业关注。搜狗公司高级副总裁许静芳在会上表示，依靠搜狗搜索医疗大数据，能快速将老人需求进行归纳分析，再通过搜索技术向老年群体提供其所需要的护理知识，极大地提高了护理服务效率。

圆桌论坛

此外，来自护理专业领域的嘉宾深入讨论了当前护理事业发展的现状和机遇。中华护理学会副理事长李春燕详细阐述了政策要点，在政策支持引导下，“互联网+护理服务”事业也将有更清晰的发展方向，迎来新的机遇。首都医科大学护理学院王艳玲院长介绍，国外早已具备成熟的养老体系，而中国刚刚迈进老龄化时代，更应该根据中国国情、社会需要建立具有中国特色的养老护理体系。北京中日友好医院护理部赵菁主任表示，互联网发展推动了医疗护理行业变革，有效促进了医院资源利用效率的提升，让更多优质护理资源铺设在社区、家庭中，将护理从医院延续到家中，护理工作者不仅能力可以得到充分展现，更可以实现身为护理人的人生价值。