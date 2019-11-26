脂肪肝：中青年男性 健康头号杀手

近日，清远一家单位进行每年一次的体检，结果参检的300多个男性，竟有70多个患有不同程度脂肪肝。大部分是30岁至45岁的中青年，其中年纪最轻的，才20岁出头。

据有关资料显示，我国30～40岁的男性中，有1/4被确诊患有脂肪肝。脂肪肝已成为中青年男性健康的头号杀手。清远市人民医院普通外科副主任曾军提醒市民，脂肪肝会诱发许多致命疾病，对人体的危害不容小觑，所以大家要提高对脂肪肝的认识，养成好的生活和饮食习惯，预防脂肪肝的发生。

脂肪肝不是病？严重可要命

脂肪肝实际上就是脂肪过量进入到肝脏里面，而脂肪过多地进入到肝细胞内，会减弱其功能，使肝脏容易受亲肝性毒物所损害。近年来，脂肪肝的发病率在不断升高，且发病年龄日趋年轻化，正严重威胁国人的健康，成为仅次于病毒性肝炎的第二大肝病。

脂肪肝一般分为酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪肝两大类。根据脂肪变性在肝脏累及的范围，又可分为轻、中、重三型，通常脂肪含量超过肝脏重量的5%～10%时被视为轻度脂肪肝，超过10%～25%为中度脂肪肝，超过25%为重度脂肪肝。

轻度脂肪肝患者一般没有症状，患者多于体检时偶然发现。中、重度脂肪肝有类似慢性肝炎的表现，可有食欲不振、疲倦乏力、恶心、呕吐、肝区或右上腹隐痛等，少数患者也可有消化道出血、牙龈出血、鼻衄等。

长期的肝细胞变性会导致肝细胞的再生障碍和坏死，进而形成肝纤维化、肝硬化。肝硬化继发肝癌的几率较高，一旦肝硬化发展到失代偿期，极易发生肝昏迷、肝腹水、消化道大出血、肝脏功能衰竭、肝肾综合征等，那就离生命的终结不远了。

曾军表示，一般而言，脂肪肝属可逆性疾病，早期诊断对治疗脂肪肝具有重要意义。防治脂肪肝主要靠调整饮食习惯和结构，中、西药物治疗等，绝大多数患者都是可以恢复健康的。

六大因素造就危险脂肪肝

肝脏是机体脂质代谢的中心器官，肝内脂肪主要来源于食物和外周脂肪组织，而脂肪肝与生活方式有密切关系，其中大多数是因为营养过盛、高血脂或饮酒过多，详细说来，引发脂肪肝主要有六个因素。

酒精。酒是引起脂肪肝的最常见病因，长期饮酒导致酒精中毒，对肝内甘油三酯的代谢有直接的毒性作用，致使肝内脂肪氧化减少，引起脂肪的大量堆积。长期嗜酒者肝穿刺活检，75%～95%有脂肪浸润。还有人观察，每天饮酒超过80～160克则酒精性脂肪肝的发生率增长5～25倍。

营养过剩。长期吃大鱼大肉、油炸食品以及甜食，使肝脏脂肪合成过多。当吃的食物中脂肪含量过高时，超过了肝脏处理的限度，使肝脏负担增大，干扰了对脂肪的代谢，打破了肝脏的输入输出平衡，脂肪在肝内堆积，形成脂肪肝。

营养不良。有人或许会奇怪，营养不良为什么也会造成脂肪肝呢？其实很简单，营养过剩属于原材料太多，而营养不良属于加工过程中的辅助材料不够，同样无法生产出合格的“产品”。当营养不良时，蛋白质缺乏，而导致极低密度脂蛋白合成减少，这样造成肝转运甘油三酯发生障碍，脂肪在肝内堆积，引起脂肪肝。

肥胖。约有一半的肥胖者有合并脂肪肝的倾向，其主要原因是肥胖者血液中含有大量游离脂肪酸，源源不断地运往肝脏，大大超过了肝脏的运输代谢能力，引起肝脏脂肪的堆积而造成肥胖性脂肪肝。

糖尿病。约有半数Ⅱ型糖尿病病人伴有脂肪肝，这是因为糖尿病患者体内的葡萄糖和脂肪酸不能被很好的利用，脂蛋白合成也出现障碍，大多数葡萄糖和脂肪酸在肝脏内转变成脂肪，最终使脂肪在肝内存积下来，引发脂肪肝。

高脂血症。血液中的脂肪类物质，统称为血脂。血浆中的脂类包括胆固醇、甘油三酯、磷脂等，它们在血液中是与不同的蛋白质结合在一起，以“脂蛋白”的形式存在。高血脂是指血中胆固醇、甘油三酯含量过高或高密度脂蛋白胆固醇过低，当血液中脂类过多超过了肝脏所能处理的限度，便会造成脂肪在肝内的堆积，引起脂肪肝。

改善生活方式是关键

曾军介绍，脂肪肝的治疗光靠药物未必理想，患者尤其要注意控制饮食。治疗脂肪肝最好的办法就是改善生活方式，不仅要控制脂肪饮食，还要加强锻炼增加脂肪的消耗，具体可以从以下5个方面进行预防和改善治疗。

找出病因。有的放矢采取措施。如长期大量饮酒者应戒酒。营养过剩、肥胖者应严格控制饮食，使体重恢复正常。有脂肪肝的糖尿病患者应积极有效地控制血糖。营养不良性脂肪肝患者应适当增加营养，特别是蛋白质和维生素的摄入。总之，去除病因才有利于治愈脂肪肝。

调整饮食结构。提倡高蛋白质、高维生素、低糖、低脂肪饮食。不吃或少吃动物性脂肪、甜食（包括含糖饮料）。多吃青菜、水果和富含纤维素的食物，以及高蛋白质的瘦肉、鲜鱼、豆制品等，不吃零食，睡前不加餐。

适当增加运动。促进体内脂肪消耗。主要应选择有氧运动，比如慢跑、快走、骑自行车、上下楼梯、打羽毛球、跳绳和游泳等，以运动时脉搏为100～160次/分钟，持续20～30分钟，运动后疲劳感于20分钟内消失为宜。

控制碳水化合物。应摄入低碳水化合物饮食，禁食富含单糖和双糖的食品，如高糖糕点、冰淇淋、干枣和糖果等，以促进肝内脂肪消退。但是过分限制碳水化合物可使机体对胰岛素的敏感性降低。每日碳水化合物以占总能量的60%左右为宜。

补充营养素。足够的维生素、矿物质和微量元素，利于肝脏贮存多种维生素。尤其应当适当补充硒元素，能让肝脏中谷胱甘肽过氧化物酶的活性达到正常水平，对养肝护肝起到良好作用。