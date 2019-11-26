甲状腺结节有良恶性之分 发现后要定期随诊

连日来，身边不少朋友体检查出有甲状腺结节，不少人担心是“得了不好的病”，整日忧心忡忡。山西晚报记者走访省城医院了解到，随着技术水平的不断提高，近年来，甲状腺结节的检出率确实越来越高，但从临床就诊情况来看，95%的甲状腺结节都是良性的，恶性结节（即甲状腺癌）的比例仅占5%。对此，专家提醒，一定要正确认识甲状腺结节这个病，即便是不幸中招，也不必要太过恐慌，甲状腺肿瘤是所有肿瘤中恶性程度最低的一种，而且95%的甲状腺癌可以经过规范治疗予以控制，做好定期随诊，不会影响生活质量。

甲状腺结节有良恶性之分

甲状腺位于气管前，形似蝴蝶，犹如盾甲，故以此命名。具体来说，甲状腺位于喉结下方约2-3厘米处，吞咽东西时可随喉结上下移动。作为人体最大的内分泌腺体，它体积不大，仅有20-30g，但它的功能可不小，它是合成甲状腺激素调节人体的新陈代谢和生长发育。正常人如果没有甲状腺，将直接影响代谢能力等。怀孕的女性如果甲状腺功能出现问题还会影响婴儿的智力水平，甚至可能患上呆小症。

“甲状腺结节是指发生在颈部甲状腺内的肿块，可随吞咽动作跟甲状腺一起上下移动。”太原市中心医院副院长、内分泌代谢中心主任刘师伟介绍，临床上有很多甲状腺疾病，如甲状腺功能亢进、炎症、自身免疫疾病以及肿瘤等都可以表现为结节。流行病学调查显示，甲状腺结节男女发生比例约1：4，女性明显高发，这主要与女性本身的身体特征有关系。良性结节对身体几乎无害，恶性结节则可能危及生命。所以发现结节后，最重要的事情就是鉴别良恶性。

对于甲状腺结节性质的判断，B超是最敏感也最具性价比的检查方式。在B超探测下，可以清晰地显示结节的大小、质地、回声强度、形状、边缘、有无钙化、血流等信息，通过对“犯罪嫌疑人”外貌特征的辨别，有经验的医生基本可以对结节究竟是“良性”还是“恶性”做出初步的判断。通常情况下，B超结果中出现以下描述，则可能是恶性结节：单发结节；形态欠规则，边界欠清晰，结节内部不均匀；有细沙粒样、针尖样弥散分布或簇状分布的钙化；血流丰富且以内部血流为主。如怀疑为恶性结节，则需进一步检查，如甲状腺细针穿刺、甲状腺增强超声等。

发现后要定期随诊

“虽说恶性结节的检出率比较低，但一旦发现有结节，即便是良性的，也不能大意，不一定需要治疗，但一定得随诊。就是要及早揪出那些恶变的结节，及早做手术处理掉，把癌症扼杀在摇篮里。”刘师伟提醒，良性结节也有恶变的风险。如果出现下面的情况，提示恶变的可能，要尽快去看医生：

1、结节在短期内突然增大；

2、出现声音嘶哑或吞咽异物感、梗阻感；

3、结节质地变硬，活动度变小；

4、颈部淋巴结出现无痛性肿大。

据介绍，良性甲状腺结节在没有出现上述恶变症状，病情平稳时，需要6-12个月复查一次，复查项目通常包括甲状腺B超，如有甲状腺功能异常，还需复查甲状腺功能。通过B超可以客观地看到结节跟之前相比是否有增大，而甲状腺功能检查可以观察结节是否对甲状腺的功能有影响。

恶性结节要及早手术

“可以只吃药不手术吗？”刘师伟介绍，门诊中，不少被查出有恶性结节的患者一听说要做手术就会这样问。

“如果结节是恶性的，肯定要及早手术。这个是毋庸置疑的！”刘师伟强调，吃药对良性甲状腺结节是有一些作用，例如可以抑制其进一步生长，还可以调节由于结节导致的体内激素紊乱，但是效果有限还可能会有副作用。吃药不能使甲状腺缩小或者消失，因为结节已经形成了，很难通过吃药来使其消失。

“良性甲状腺结节通常在不影响患者体内激素水平及日常生活质量的情况下，是无需治疗的。”刘师伟介绍，当出现以下情况时，必须行手术治疗：

1、良性结节太大，压迫了器官，造成呼吸困难或吞咽困难；

2、良性结节长得比较快，如半年内体积超过了50%，这样的结节有恶变的倾向，需要治疗；

3、甲状腺结节如果长在胸骨后，属于异位甲状腺结节，也需要治疗；

4、甲状腺结节比较大，影响了美观，也可以考虑治疗。

因此，刘师伟提醒，一旦发现甲状腺结节，一定要去正规医院对结节性质进行全面评估，再决定是否手术治疗。盲目手术治疗除了麻醉和手术的风险以及并发症以外，部分病人由于手术摘除甲状腺，需要长期进行甲状腺激素的替代治疗，从而带来药物治疗和甲功监测的费用及不便。另外，如果替代剂量不足则会出现甲状腺功能减退，进而产生血压、血脂、心脏等器官系统的疾病。

“即使确诊为甲状腺癌，也不要恐慌，因为甲状腺癌的预后相对其他恶性肿瘤要好很多，20年生存率在95%以上。但一定要正确评估，进行合理的手术方式以及术后足量的甲状腺激素抑制治疗。”刘师伟强调说。

确诊后要注意饮食

“检查发现有甲状腺结节后，首先要调整好情绪，再则就是饮食调节。”刘师伟提醒，对于结节伴有甲亢的患者而言，需忌碘饮食，选择无碘盐做饭，避免吃海带、紫菜等含碘量高的海产品；此外，甲亢使机体处于高代谢状态，能量消耗大，所以应多吃一些高蛋白、高热量的食物，多喝水，避免浓茶、咖啡等容易引起精神兴奋的饮料。

对于结节不伴甲亢（如甲状腺炎性病变、囊性病变等）的患者，则需要低碘饮食，选择低碘盐煮饭，限制海带、紫菜等食物的摄入。忌辛辣刺激性食物，如葱、椒、蒜、酒等；卷心菜、甘蓝、萝卜、花椰菜、黄豆、木薯等含有微量致甲状腺肿的物质，建议甲状腺结节患者少吃。

需要特别提醒的是，发现结节以后饮食要注意均衡，特别是海鲜类食物，不能由着性子吃。

此外，甲状腺结节现象出现之后，人体的免疫力和抵抗力会出现下降的现象，这个时候非常容易出现各类疾病，所以对于甲状腺结节患者而言，应多吃一些增强免疫力和抵抗力的食物，比如木耳、山药等。

预防注意三大因素

刘师伟介绍，引起甲状腺结节的原因复杂，主要跟饮食、环境和人的情绪相关。因此，想要预防甲状腺结节的发生，可以从以下三方面入手。

饮食：碘对人体的影响呈U字形分布，过多或过少的碘摄入，都可对人体的甲状腺产生影响，因此，对于内陆地区的非甲状腺疾病患者，在饮食上无需刻意选用无碘盐或低碘盐，限制碘盐的用量即可；

环境：接触放射性物质是甲状腺结节形成的重要危险因素，因此，防止环境污染，远离有害化学物质，可以在一定程度上预防甲状腺结节的发生；

精神：过度劳累会加重甲状腺的负担，在日常生活中，人们应劳逸结合、保持良好的心情，培养健康的生活和工作方式。

山西晚报记者 薛琳 通讯员 潘鹏慧