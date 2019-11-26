给孩子立规矩没用？问题可能出在这

许多父母都懂得给孩子立规矩，但做起来却总是出现各种各样的难题：“说好一天只能吃一包零食，可是不给孩子就哭，一哭我就拿他没辙”；“孩子看电视太痴迷，不让他看就对我拳打脚踢，然后场面就失控了”；“孩子不守规矩的时候我就忍不住吼他，现在他都‘免疫’了”……规矩立了却不管用，问题可能就出在了以下几个方面。

立规矩的时间和方式很重要

有人觉得给孩子建立规矩太死板，会扼杀孩子的天性，不利于个性的发展。其实不然。适当的规矩可以让孩子明确自己行为的边界，给孩子带来安全感。孩子没有规矩不仅会限制个人成长，在外更容易成为人人厌烦的“熊孩子”，长大后在社会上也很难立足。

两岁前，孩子自我意识可能还未萌芽，理解能力、控制自己行为的能力都不够，所以立规矩为时尚早。但是，两岁以后，孩子有了自我意识，行为上也更加随心所欲，这个时候就可以根据具体情况适当立规矩，让孩子从小就建立起规则意识，可以在成人的提醒和引导下规范自己的言行。比如不能随便打人、不能吃太多零食、有良好的卫生习惯等等。这时，孩子会对规矩有一个感性的认识：不是所有的事情都能如我所愿的，有些事情可以做，有些事情不能做。

3-6岁是立规矩的关键期，帮助孩子发展主动性，自发、自觉地做一些事情、能够控制自己不做什么事情。比如玩完玩具自觉收好、吃完饭主动收拾自己的碗筷、擦干净桌子；乘坐交通工具时不乱跑乱踢、在电影院不大声喧哗、不乱扔垃圾等等。

在孩子年龄小的时候，一些基本的规矩建立起来，这对他日后的自控力、行为习惯的培养都会带来促进作用。否则等孩子6岁之后甚至更晚才开始有一些规矩，就会发现执行起来特别困难，孩子、家长都痛苦。

此外，还要注意的是，家长在立规矩时不能过于“专制”，只按照自己的想法来。除了必须严格遵守的有关安全的规则，其他的规矩可以和孩子一起讨论、商量着来，他会有参与感和能自己做决定的感觉，守规矩的积极性就更高。确定好建立哪些规矩后，可以清晰明了地写在纸上、贴在明显的地方，更加方便打卡和学习。

执行规矩时的情绪、态度不对

许多父母在执行规矩时总是陷入一个误区：带着激烈的情绪。孩子玩手机到了规定时间了还要玩，大人一把夺过手机：“不许玩！”孩子早上不按时起床，大人一直唠唠叨叨，骂孩子磨蹭；孩子在地铁里跑来跑去，不合规矩，大人当着众人面便开始训斥孩子等等。

如果在给孩子立规矩时总是带着斥责、吼叫、威胁，孩子就会觉得遵守规矩是一件痛苦、可怕的事情，从心底里就会抵触、排斥，也不乐意配合父母。比如很多父母看到孩子磨蹭、拖延、不写作业，比孩子还着急，时常情绪失控、暴跳如雷。这样传递给孩子的信号就是：不用担心，反正父母比我还着急，会催促着我做的。

这样一来，孩子只会越来越依赖父母，坏习惯也会愈演愈烈。

那问题来了，不发脾气怎么让孩子守规矩呢？首先父母应该认识到规矩不是拿来惩罚、限制孩子的，而是一种方式，用来保护和帮助孩子更好地成长。在执行规矩时，应该秉持温和而坚定的原则，情绪上保持平和，不暴躁易怒；态度上保持坚定，不随意妥协更改。孩子不能做自己想做的事，肯定会产生一些负面情绪的，家长完全可以肯定和理解孩子的感受与需求，下一步再讨论规矩。比如孩子吃饭时非要玩玩具，可以告诉孩子：“我知道你很想玩那个玩具，但是吃饭时就要好好吃饭，这是规则。”

在执行规矩的过程中，让孩子体会到遵守规矩对自己是有好处的：比如回家了先写好作业而不是磨磨蹭蹭，后面就可以自由地做自己想做的事，不用到了很晚的时候还在慌慌张张赶作业；早上按时起床、不赖床，就可以舒服地享受早餐、去学校上课，不用害怕迟到和面对老师的批评。

家长可以提前告诉孩子后果，让孩子自己做出选择；或是采取体验式教育，让孩子自己体验后果。时间长了，孩子的经验多了，就自然而然会选择遵守规矩，享受好的后果，从而自发地控制自己的行为。

此外，注意保护孩子的自尊心，不要当众批评孩子，或是用难听的语言攻击孩子；增强孩子的自信心，在他表现好的时候给予一些鼓励。

用这些科学的方法来帮助孩子更好地遵守规矩，比带着情绪，粗暴地吼叫、斥责有效得多。

大人自己不守规矩

爸爸躺在沙发上悠闲地刷着手机、看着抖音，一看就是一天，孩子玩一会儿就说时间到了，要遵守规矩。这时，孩子不干了：“凭什么你整天玩都没关系，我玩一会儿就不行？”说得爸爸哑口无言，赶紧找个理由糊弄过去。

类似的情景在现实生活中经常发生，父母总是教孩子如何守规矩，自己却在给孩子做出不良示范。比如作息混乱、沉迷电视手机、不尊重家里的老人、闯红灯、乱扔垃圾等。时间长了，父母说什么，对孩子都起不了什么作用了。

父母自己的言行，永远比对孩子订的种种规则、苦口婆心的说教更加管用。因为不管是大人还是孩子，只有尊重、认同某个人，才会信服他说的话、按照要求去做。所以父母想让孩子守规矩，自己首先应做好榜样。

在家里的生活习惯，在外的道德规范，都严格要求自己，尤其是在孩子面前，做一个让孩子信服和认同的好父母。

文/钱志亮（北京师范大学）