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宝宝不小心吞下异物怎么办？这些应急知识快学起来

张杰 王桂香 杨小健 张雪溪

2020年05月06日09:09 来源：人民网-科普中国

　　很多父母都有这样的经历，生活中除了会遇到宝宝常见的咽喉疾病，无论怎样小心翼翼还是会碰到各种各样的小意外，父母要掌握这些常见问题的应对方法，守住宝宝的健康和安全。

　　1.咽异物

　　当患儿有明确进食鱼骨、坚果、鸡骨等尖锐食物后出现咽痛、咽异物感，较小患儿有流口水、拒奶等表现时，要高度怀疑咽异物的可能。

　　一旦发现异物，喝醋及咽馒头、米饭并不是好的办法，在吞咽运动挤压下异物反倒有可能卡得更深，应及时到医院就诊。

　　2.喉、气管、支气管异物

　　当患儿有明确的异物吸入，出现阵发性咳喘症状；或者当出现突发咳嗽、慢性咳嗽，经治疗无效或治疗有效但病情反复时；以及同一部位的反复肺炎或肺脓肿，需考虑异物进入支气管的可能。

　　小儿呼吸道异物是很危险的急症，尤其是当气道发生完全梗阻时，这种情况下一定要现场开始急救，对1岁以内的孩子可采用背部叩击胸部按压法，1岁以上及成人采用海姆立克急救法（腹部冲击法）。

　　如果气道不是完全梗阻，则应立即送到有条件的医院，这些医院有经过专门训练的耳鼻喉科医生和一定的设备条件，可在全身麻醉下用气管镜取出异物。应注意在送往医院过程中，一定不要吃喝，以便医生能尽早手术。

　　家长们一定要注意，疾病重在预防：

　　(1)教育孩子不要随意把硬币、纽扣、小玩具等物含在口中玩耍，以免误吸入气管。

　　(2)告诉孩子进食时不能打闹、说话，以防食物呛入气管。

　　(3)不要随意喂婴幼儿块状食物。

　　(4)谨慎让3岁以下的小孩接触到花生、瓜子、松仁等坚果类食物。

　　(5)虽然果冻引起气管异物的发生率不高，但一旦发生，往往后果严重，所以在给孩子食用时要特别小心。

　　(6)不要让孩子躺在床上吃东西，或含着食物睡觉。

　　(7)加强对昏迷及全麻下患儿的护理，防止呕吐物进入下呼吸道。

　　3.食管异物

　　食管里卡住了异物，具体的症状根据异物的种类、形状、大 小及异物的停留部位、时间不同而有所不同。儿童多表现为哭闹不安、流涎、拒食、吞咽疼痛等，有的小朋友表现为仅能喝水、 喝奶而不能进干食。时间长了，炎症反应重，就会出现发热、颈部肿胀、颈部运动困难，甚至出现呼吸困难。低龄的儿童往往叙述病史困难，而有的家长疏于照护，就诊时间往往较晚，因此并发症相对较多，其中纽扣电池食管异物最为危险。

　　对于食管异物的诊断多需影像学或是食管胃镜检查进行明确，一旦明确诊断，应及时取出。一旦有可疑的异物吞咽史，家长需立即带患儿到医院就诊。

　　4.咽喉烫伤及化学性腐蚀伤

　　在儿童意外伤害中，由于小朋友性情急躁、父母照顾不周等原因，可能会出现误喝沸水或进食烫热的食物等情况，导致咽喉部烫伤。还有的小朋友会把酸碱等腐蚀性液体当成饮料喝下，出现咽喉部黏膜化学性腐蚀伤。

　　如果不慎发生沸水咽喉烫伤或者误吞化学腐蚀性液体，应尽快送到有条件的医院进行处理。应密切注意有无呼吸困难，以免延误抢救时机。

　　资料来源：中国妇女出版社

　　本文由首都医科大学附属北京儿童医院院长、主任医师倪鑫，首都医科大学附属北京儿童医院党委书记、主任医师王天有进行科学性把关。

(责编：许晓华、李轶群)


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