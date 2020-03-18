疫情之下关爱消化道健康 青丝路“疫”路同行

3月16日，“青丝路”第十场线上学术会成功举办，医学界专家共同探讨了疫情下消化道疾病诊疗的原则、实践方法以及最新的科研发现。

中国医学科学院肿瘤医院内镜科主任王贵齐教授、浙江大学医学院附属第一医院消化内镜中心主任季峰教授、华中科技大学同济医学院附属协和医院消化科主任侯晓华教授、解放军联勤保障部队第900医院消化内科主任王雯教授做客直播平台，探讨疫情下消化道疾病诊疗路径与实践方法，吸引了千余名医学同仁在线学习。

在季峰教授主持下，线上学术会首先向奋战在抗击疫情一线的医界同仁致以敬意，同时也表示，受疫情的影响，目前确实有很多消化道疾病患者面临如何就医的问题，需要共同探讨解决。

王雯教授以自己科室的实践，分享了如何做好疫情下急诊内镜的话题。她表示，目前消化内镜检查对于患者和医护人员来说，都是高风险诊疗项目。特殊时期内镜室的管理，应在接诊原则，消毒、医护人员和病患充分防护等环节做足准备，非急诊患者应谨慎考虑内镜诊疗。

奋战在武汉战疫一线的侯晓华教授，以最新的临床研究成果重点解读了新冠病毒的消化道器官损害。为大家了解疫情下的消化道疾病发病特点提供了重要的参考信息。候教授介绍，新冠肺炎的部分患者以消化道症状为首发，不少患者还出现消化系统器官损伤。其原因，考虑为新冠病毒的致病因素存在消化道方面的高表达，同时目前采取的诊疗方法也可能带来消化道影响。

王贵齐教授进行了题为《疫情当下，中国消化道癌筛查与早诊的再思考》的报告。王教授讲到，新冠肺炎疫情牵动着全国人民的心。国家层面快速认知并加强防控的同时，国人卫生健康观念、防范意识也快速提升，“早发现、早诊断、早隔离、早治疗”成为疫情防控的重中之重。

如果大家能够像重视戴口罩一样重视早癌的筛查，那将具有非凡的生命价值。以结直肠癌为例，通过早期筛查，发现癌前病变的意义已被业界共识。、

2018年《中国结直肠肿瘤早诊筛查策略专家共识》的发布，提出“初筛-精筛-诊治”的结直肠肿瘤三级防控路径。

面对疫情与疾病，专家们认为 “防患于未然”才是“王道”。在“早筛查、早诊断、早治疗”的健康理念，以及相应的技术手段上，都期待取得良好的成果。