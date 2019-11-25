河南省安阳市：焦现民

焦现民，男，汉族，大专，1973年4月

工作单位：安阳市内黄县城关镇南关村卫生室，从事医生工作年限：24 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1994年毕业于河南省医科大学教育中心后，一直在内黄县南关村卫生室工作至今，擅长内科，儿科，及中医外科的疑难杂症治疗。

近30年来，不论春夏秋冬，不论白天黑夜，村民们的病痛是焦医生最挂心的，他从不计较个人得失，默默地无私地奉献着。哪家有人病了，一个电话过来，他立即上门诊疗，或者载着患者回卫生站救治，有时碰到疑难杂症自己无法救治，他会想方设法帮助病人转到县医院。

除了诊治农村多发病、常见病，焦医生还积极配合有关部门，做好预防保健工作，积极应对各类突发事件，并取得了显著成效。前些年，由于农村居民的文化水平相对落后，预防意识淡薄，导致计划免疫工作在农村开展难度较大，但焦医生知难而进，逐门逐户核实做好登记和宣传教育，改变家长们的淡薄观念，使他们能及时带孩子参加计划免疫接种，得到了广大村民的理解、信任和支持。对于困难户，他总是慷慨解囊。经过几年的不懈努力，本村计划免疫工作有了明显的提高，各种疫苗接种率都达到了100%。在计划免疫工作中，焦医生还不断开拓，不断创新，率先在本村卫生室建立了新生儿预防接种登记，儿童出生登记，流动儿童管理登记本，使计划免疫工作有了新的起色。

他在坚持做好本职工作的同时，刻苦钻研，精益求精，多年来参加培训学习达30多次，并利用业余时间认真学习基层医生的各类医学书籍，并记了大量笔记，遇到难题更是从不放过。他坚持向镇卫生院资深医师、大医院专家虚心请教。1995年考取乡村医师证，并于2019年考取执业医师资格证。通过自学和理论联系实践，他的医疗技术水平提高得很快，使一些常见病和多发病的处理得心应手，一般的疾病不用去大医院，在他这里都能得到解决，业务水平和诊疗能力得到了群众的认可和满意，成为了当地群众信得过的好医生。

近年来，按照中央、省、市、县的有关政策要求，内黄县加强了对村级医疗卫生机构的规范管理和社区卫生服务功能的拓展，面对新的形势，焦医生思想活跃，有创新精神，以不断满足人民群众的医疗需求和让更多的人民群众得到更好的医疗卫生服务为目标，积极投身于卫生改革中，献计献策，配合上级主管部门，实行乡村卫生服务管理一体化工作。他率先主动出资30000元给卫生院，帮助卫生站建设，他的所为，一时让人难以理解，甚至遭到了少数人的反对，认为这是卫生院的事，一体化后还会影响个人利益，而他不但不为所动，反而耐心说服其他乡村医生，“乡村一体化是为了更好地服务于人民群众，是为了把我们农村卫生事业做优做强，不但群众受益，我们的事业也会越来越有发展啊!”。在他的影响下，其他乡村医生也积极筹资，有力地推动了乡村卫生服务管理一体化工作的开展。

焦医生是千千万万乡村医生的缩影，在这个平凡的岗位上，他默默奉献、任劳任怨、辛勤耕耘、艰苦创业。虽然他没有豪言壮语，没有惊天动地的业绩，但是，正是他几十年来扎根基层，心系群众疾苦，关心群众安危，才巩固了农村医疗卫生网络的网底，保障了一方百姓的健康安全。