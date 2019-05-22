宁夏：让卫生院不再冷冷清清

宁夏回族自治区银川市永宁县望远镇卫生院地处109国道旁，距离银川市区只有9.3公里，交通便利，辖区内有18万名居民。今年以来，来该卫生院就医的乡亲络绎不绝，一改多年冷冷清清无人问津的局面。前来就医的群众说，过去不论大病小病，都爱跑到银川市里的大医院看。现在来卫生院看病，主要是看重医院环境好、医生水平高、服务质量也不错。望远镇卫生院红红火火的场景，正是宁夏提升基层医疗卫生机构服务能力的一个缩影。

记者在采访中了解到，今年以来，该卫生院大力开展服务能力建设，新设口腔、妇科、中医馆、门诊手术室5个科室，开展埋线、内热针和静脉留置针护理、输液泵和注射泵、中医贴敷等20多项中医、护理新技术新业务。卫生院过去实际开放20多张床位，年住院不到500人，现在实际开放60张床位，仅今年第一季度就住院200余人，开展110多例妇科、外科门诊手术。与此同时，卫生院的诊疗能力也得到了提升：诊治基层常见病及多发病病种从过去的40多种增加到现在的156种。当地老百姓更愿意在家门口选择住院治疗了。

据了解，宁夏共有203个乡镇卫生院，长期以来卫生院建设标准化程度低、服务能力弱，基层一些常见病多发病接不住治不了。为满足广大群众的基本医疗卫生服务需求，让群众就近享有安全、有效、方便、经济的基本医疗卫生服务，该自治区自2018年12月开始在全区乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室开展“优质服务基层行”活动，制定印发《宁夏乡镇卫生院服务能力标准（2018年版）》和《宁夏社区卫生服务中心能力标准（2018年版）》。同时，配套制定了《乡镇卫生院服务能力评价指南（2019年版）》和《社区卫生服务中心服务能力评价指南（2019年版）》，明确了基层医疗卫生机构功能定位、服务能力标准和评价标准。

各乡镇卫生院和社区卫生服务中心紧扣服务能力标准，努力加强常见病、多发病的咨询、诊断和治疗，提升医疗服务能力、急诊急救能力、住院能力和中医药和康复服务能力。近年来，宁夏不断强化基层服务能力建设，通过家庭医生签约、组建县域医疗联合体，借助“互联网+”实现远程互联互通，坚持“凡晋必下”推动医疗资源下沉，组建联合科室和“传、帮、带、教”等，极大提升了基层医疗机构医务人员的服务水平。（记者陈群）