用药需谨慎 误区应远离

在日常用药领域，人们存在一些常见误区。例如，听说别人吃的药管用，赶紧给自己也安排上；孩子一发热，家长就喂退烧药；为加快康复，几种药一起服用……这些行为都会增加药物不良反应发生的风险，大家应格外注意。

近日，2019年全国安全用药月活动在京启动，国家药品监督管理局发布了“2019年公众十大用药提示”，本着“能少用药就少用、能不用药就不用”的用药原则，阐述安全用药科学方法，提高公众用药水平和健康素养。

安全储药很重要

生活中，大家都会常备家庭药箱，方便处理一些小伤小病。然而一旦管理不好，家庭药箱可能会变成药品过期浪费、药物滥用、误服误用的“大祸害”。首先，药品在摆放上有学问：外用和内服药品需分开存放；急救药如硝酸甘油、速效救心丸等，应放置于显眼位置方便取用；成人与儿童用药要分开存放，防止误拿误服。其次，药箱存放位置也有讲究——建议放置在阴凉干燥处，并确保不要让儿童或者精神异常者轻易接触到，以免误服。

药名相近药效远

疾病治疗讲究对症用药。有些药品名称相似，甚至仅一字之差，疗效却大不相同。例如，盐酸小檗碱与盐酸小檗胺，前者用于治疗肠道感染，后者用于治疗白细胞减少症。有些药物通用名相同，药物剂型却不同。例如，硝苯地平分散片与硝苯地平控释片，两者都用于治疗高血压。但分散片可以掰开服用，控释片必须整片吞服，掰开或嚼碎服用会破坏剂型结构，甚至可能导致药物成分大量进入血液，增加药物的副作用。

儿童合理使用退烧药

发烧是机体的一种自我保护机制，是免疫系统对病原菌作出的积极反应。孩子发烧后的第一件事，是给孩子测量体温，观察孩子的一般表现——只要精神状态尚可，可先采用物理降温方式，暂时不用服用药物；若孩子体温超过38.5摄氏度，可以使用退烧药降温。不同种类的儿童退烧药具有不同代谢途径，一般常用的有布洛芬和对乙酰氨基酚两种药品，不要混合服用，一天用药不要超过4次。如果用药后体温没有下降趋势，则需及时就医。

多药共用须谨慎

安全用药提倡“能少用药就少用、能不用药就不用”，因为多种药物同服可能会产生相互作用，导致药物的疗效降低、毒性增强。但老年人常有“一人多病、多药共用”的情况，药物不良反应的发生几率相对较高。因此，建议老年人提高用药依从性，开展日常用药记录，列出药品名称、用法用量、服药时间、给药方式等。这样既能避免多服、漏服、误服，也能在就诊时出示个人用药历史，便于医生根据患者病情调整用药。

激素治疗应注意

激素类药物的不良反应常令人望而却步。其实，只要合理使用，激素也是治病良药。激素的不良反应与剂量和疗程有关，较易发生在长期大量使用时、药量减少过快时以及突然停药时。预防不良反应发生的最佳方式是遵医嘱短期适量使用，停药时采取逐渐减量的方式，以促使自身激素功能恢复，避免突然停药导致病情反跳。长期使用激素需严格执行医嘱，不可随意更改服药剂量和时间，并定期复查，以便根据病情及时调整用药。

单纯补钙不可靠

骨质疏松症主要分为原发性骨质疏松和继发性骨质疏松两大类。老年人骨质疏松属于原发性骨质疏松，由某些疾病或某些诱因（如药物）引起的骨质疏松则属于继发性骨质疏松。患者通过骨密度检查确定为骨质疏松后，还需要检查一些骨转换的指标，以找出骨质疏松的病因，并针对病因开展治疗。钙营养不良引起的骨质疏松，补充钙剂会有一定的效果；原发性骨质疏松，则应在医生的指导下治疗，盲目补钙没什么作用。

抗血栓要遵医嘱

华法林是目前世界上使用最广的口服抗凝药，临床上常用于降低患者血液的凝固力以预防并发症，例如中风的发生。多种药物会与华法林产生相互作用，患者如还需要服用其他药品，应在医生指导下进行，切勿擅自加药。长期口服华法林时，必须定期监测，根据指标进行剂量调整。服用华法林最常见的不良反应是出血，如患者发现自己有异常出血情况，应及时就医。

科学应对心绞痛

硝酸甘油是很多心脏病人的救命药，用以缓解心绞痛。服用硝酸甘油应采用舌下含服的方式，每次一片，如不见效，隔5分钟再含服一片，最多连续应用3次。若症状没有缓解，切勿再加大药量，需及时就医。硝酸甘油进入人体后会迅速扩张血管，因此服用时尽量采用坐姿，站立可能导致大脑供血不足，引起低血压，躺着用药则会加重心脏负担，影响药效。

规律服用降压药

高血压需终身用药，患者应选择最适合、最有效、最耐受的药物，遵循缓慢、平稳的用药原则。患者因病情变化需要调整用药种类或剂量时，应遵从医嘱，不可随意增减剂量或更换药物，以免导致血压波动。血压不稳会增加卒中、心肌梗死、肾损害等风险，加重病情。高血压患者发生并发症的原因除了血压升高外，还有吸烟、酗酒、缺乏运动等，因此，患者除了要选择适当的药物，还要养成良好的生活方式。

长期服药要复诊

长期用药可能出现不良反应或疗效欠佳，而有些患者自以为有经验，长期只吃药不复诊。长期服药患者应遵医嘱定期复查，不仅能观察药物的疗效，还能及时规避一定的不良反应。与药物相关的定期复查包括血常规、肝功能、肾功能等检查。服药期间若感到身体不适，应及时向医生沟通反馈情况，避免出现严重后果。

“中国药学会面向药学专家征集了108条安全用药知识点，结合临床经验和公众关切，梳理得出了上述十大用药提示。”中国药学会副理事长兼秘书长丁丽霞表示，普及安全用药知识、破解公众用药误区、增强安全用药意识、形成良好用药习惯，是促进公众健康、实现“健康中国”战略的重要环节，安全用药工作需要全社会的共同参与。