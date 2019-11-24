遏制细菌耐药国家行动4年期计划将收官 社会治理体系成经验

11月18日—24日是“世界提高抗菌药物认识周”。自2016年起，在国家卫生健康委员会的主导下，我国已经连续4年与世界卫生组织同步举办“提高抗菌药物认识周”活动。

青霉素、罗红霉素等抗菌药为日常生活带来了很多便利，但当抗菌药滥用或过度使用，严重的耐药问题也会带来诸多超越卫生领域的威胁。

为应对这一挑战， 2015年，世界卫生大会审议通过了《控制微生物耐药全球行动计划》，对各成员国提出了制定并实施本国行动计划的要求。

我国在2016年发布了《遏制细菌耐药国家行动计划（2016-2020年）》，成为全球最早发布和实施行动计划的国家之一。4年计划即将收官，在今年的“提高抗菌药物认识周”上，我国健康卫生管理部门表示，我国在遏制细菌耐药方面取得了有目共睹的成绩，也存在尚未解决的问题。

14部门联手制定4年计划，全员参与细菌耐药联防联控

造成细菌耐药的因素及其后果是多领域的，迫切需要多方共同应对。能有效的在遏制细菌耐药领域取得积极成果，离不开国家从多个领域打出的组合拳。2016年，原国家卫生计生委、农业部和视频药品监管总局等14部门组织有关专家，在广泛征求意见的基础上，出台了《遏制细菌耐药国家行动计划（2016-2020年）》（以下简称《计划》）。

这份多方参与制定的《计划》，为各部门之后的工作提供了明确的指导。科技部门通过相关科技计划（专项、基金等）统筹支持抗菌药物和细菌耐药研究；财政部门安排细菌耐药控制相关经费；食品药品监管部门加强抗菌药物的审批、生产、流通管理；工业和信息化部门完善医药产业政策；卫生计生部门负责加强抗菌药物临床应用管理；农业部门加强兽用抗菌药物生产、经营、使用环节监管；文化部门、新闻出版广电部门通过广播、电视等主要媒体向公众广泛宣传抗菌药物合理应用知识。

各部门迅速行动，贯彻实施。国家卫生健康委在健全规章制度、完善技术规范、加强使用监测、开展专项整治、建立长效管理机制等方面开展了大量工作。据国家卫健委发布的《中国抗菌药物管理和细菌耐药现状报告（2019）》（以下简称《报告》）介绍，国内遏制细菌耐药工作已经在抗菌药物相关研究与开发、审批和经营监管、临床应用管理、兽用抗菌药物管理和动物源细菌耐药控制、抗菌药物环境污染防治与公众宣传教育等方面均取得了积极成效。

全国抗菌药物临床应用监测网数据显示，中心成员单位住院患者抗菌药物使用率从2011年的59.4%下降到2018年的36.4%；中心成员单位门诊患者抗菌药物使用率从2011年的16.2%下降到2018年的7.9%，部分省份已达到或逐步接近国家要求控制指标。

抗菌药物指标被纳入“三甲医院”考核 兽用抗菌药使用力争“零增长”

抗菌药物管理和细菌耐药控制是一个长期任务，如何将保持有效的管理？据《报告》介绍，我国抗菌药物管理正逐步从指标管理走向内涵管理，向以行政管理和多学科协作管理相结合的模式转变。

尤其值得注意的是，针对抗菌药物临床应用管理问题，今年印发的《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》，还特别将抗菌药物使用强度（DDDs）作为合理用药下的三级定量指标纳入考核，推动医院规范医疗服务行为。

与此同时，为了应对新药、新技术发展日新月异的发展，国家卫健委在药品供应目录方面亦做了调整。今年发布的《关于持续做好抗菌药物临床应用管理工作的通知》强调，医疗机构要对抗菌药物供应目录进行科学合理的动态调整，将耐药率高、违规使用突出的药品清退出供应目录。

兽用抗菌药物残留和动物源细菌耐药性问题同样事关人体健康。农业农村部制定的《兽用抗菌药使用减量化行动试点工作方案（2018-2021）》中，提出了力争通过三年时间，实现兽用抗菌药使用“零增长”的目标。

据农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华介绍，目前国内兽药二维码追溯监管系统已经建立，兽药生产经营企业入网率和兽药产品入网率均达100%，2018年我国养殖生产使用的抗菌药总量比2017年下降29.05%，提前两年实现了农业农村部制定的兽用抗菌药使用零增长的目标。

“我国遏制细菌耐药的社会治理体系逐步形成，抗菌药物使用合理化水平不断提高，细菌耐药形势总体平稳向好”，在今年的“提高抗菌药物认识周”活动启动仪式上，国家卫生健康委医政医管局焦雅辉副局长如此总结中国抗菌药物管理取得的成绩。

焦雅辉同时指出，作为世界上最大的发展中国家，抗菌药物管理中仍然存在一些不容忽视的问题，“社会公众对抗菌药物的认识有待加强，人民群众用药习惯急需改变，地域间管理状况差距较大，基层医务人员用药水平不高等，抗菌药物管理体系发展不平衡不充分的问题仍然比较突出”。她呼吁社会各界广泛关注，积极参与遏制细菌耐药行动。

“养重于防，防重于治，治必高效”，国家卫健委医政医管局医疗管理处副处长张文宝对遏制抗菌药耐药工作作出了这样的概括。他解释到，“养”意味着“培养”，做好抗菌药物合理应用工作，需要管理者的重视，也需要加强对相关专业人才的培养，同样重要的是，通过积极宣传培养广大群众的正确认知。（王政）