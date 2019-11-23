防跌倒有个“四部曲”

我国65岁以上老人中，平均每10人就有3~4人发生过跌倒。老人跌倒后果严重，不但会引起活动受限、功能受损，也是造成伤残和死亡的重要原因之一，严重影响老人及其家人的身心健康与生活质量。

预防老人跌倒，我们向读者介绍“四部曲”，希望老年朋友能理解并记住，也可以当成口诀常常复习。这“四部曲”就是：直面跌倒说出来；运动康复动起来；眼睛足部定时查；家居环境别落下。

当老人出现行动不稳、担心跌倒时，应及时就医，配合医生寻找跌倒风险。同时，建议老人与医生和家人共同检查药物，以防药物诱发跌倒。一些降血压药物，可能会导致老人改变体位时感到头晕的现象，建议将动作调慢，可有效预防跌倒。例如，老人起床要讲究3个“30秒”：醒来后赖床30秒；坐起后静坐30秒；双腿垂于床边静坐30秒。

适当、定时的康复运动也能帮助老人增加平衡力，防止跌倒。预防跌倒的锻炼方式大致有4种，包括耐力练习（例如散步或游泳）、力量练习（例如哑铃及引体向上）、柔韧性练习（例如瑜伽或舞蹈）、平衡力练习（例如太极拳）。要提醒老人的是，所有运动都要遵循适度原则，量力而行，不然反而会造成损伤。

眼睛和足部问题是造成老人跌倒的两个至关重要的因素。建议每年至少进行一次眼部检查，及时解决眼部问题，戴适合自己的老花镜。同时，每年检查一次足部情况，穿舒适、合脚的鞋子是预防跌倒的基础。安全的鞋子的标准是：鞋带能紧紧固定住鞋子；鞋帮最好高一些；鞋跟低平；鞋的中底材料薄、结实，便于脚部感受地面情况；鞋底要防滑。

我国老人跌倒的情形中，有44%发生在家中。因此，改善家居环境的安全程度，同样是预防老人跌倒的重要手段。客厅里，家具不能阻挡过道，地板要平整防滑，电线需收起固定，避免设置小地毯等易绊倒人的物品，沙发不宜过软。卧室里，设置触手可及的夜灯，地板平整防滑，床垫软硬适中，家具高度适中。洗手间，马桶旁要有扶手，尽量不使用蹲厕，地面干燥，铺防滑垫。厨房里，最好做到让常用物品触手可及，尽量避免踩凳子去够橱柜。楼道里，宽敞整洁，光线充足，地面无杂物或凹凸不平。