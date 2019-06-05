精神病类药物会增加老年人骨折风险
澳大利亚一项最新研究显示，服用精神病类药物可使得老年人易跌倒，从而导致髋部骨折的风险增加一倍以上，建议医生在给老年人开药时慎重把握药量。相关文章近日发表在澳大利亚健康杂志《澳大利亚处方者》上。研究人员在文章中说，精神类药物可用于治疗多种疾病，如抑郁症、疼痛和痴呆症，但其副作用包括嗜睡、头晕及视力模糊，这些因素都会增加跌倒和髋部骨折的可能性。
该文章的主要作者、南澳大利亚大学药物研究教授莉比·拉夫黑德说，抗抑郁药、阿片类药物、抗癫痫药等都会增加髋部骨折的风险，如果同时服用这些药物则会进一步增加风险。“我们建议在开处方时切实考虑患者是否真的需要某些药物。”拉夫黑德说。例如，对于某些患有痴呆症的病人，可以考虑停止精神病类药物。“医生应该尝试通过逐月或者逐周减量的方式，每次停一种药。”研究人员表示，通过减少药物使用、加强锻炼等干预措施，可以降低老年人摔倒的风险。 （据新华社）
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