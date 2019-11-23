四招对付乳糖不耐受
“喝完奶就出现肚子胀、排气、还有腹泻，甚至呕吐，这种状况多半是乳糖不耐受，尤其是在青少年或者学龄期的孩子会比较多见。”乳糖不耐受的主要原因是人体乳糖酶的缺乏，导致牛奶进入人体后，牛奶中的乳糖没办法消化。
针对乳糖不耐受，广西医科大学第一临床学院儿科教授王琳琳提出四点建议：少量多餐、避免空腹喝牛奶、喝酸奶、喝羊奶粉。
少量多餐。“少量多餐就是每一次喝少一点，虽然乳糖不耐受患者体内缺乳糖酶，但还是有的。”王琳琳介绍，喝得少的情况下体内的乳糖酶是能够消化的，多吃几次就好了，也就是把每天的奶量分多次吃。
避免空腹喝奶。王琳琳教授建议，牛奶中加一点谷类或面，一起吃，也可以减缓消化过程，避免症状发生。
喝酸奶。王琳琳解释，奶在发酵过程中，会有20%~30%的乳糖可以被分解的，这样实际上就是把乳糖和脂肪蛋白质都消化了，也有利于胃肠道的吸收。
喝羊奶配方粉。王琳琳教授分析，虽然羊奶粉和牛奶一样，也有乳糖，但是它们进入人体后所需的消化时间不同。母乳的消化时间大概是30分钟，也就是一餐奶大概30分钟胃就会排空了;牛奶要两个小时左右才能排空，因为牛奶的脂肪、蛋白质分子量都较大，就慢一些;羊奶各种分子量都较小，只需20分钟就能排空。因此，羊奶粉更适合乳糖不耐受患者。（胡丹萍）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn