“喝完奶就出现肚子胀、排气、还有腹泻，甚至呕吐，这种状况多半是乳糖不耐受，尤其是在青少年或者学龄期的孩子会比较多见。”乳糖不耐受的主要原因是人体乳糖酶的缺乏，导致牛奶进入人体后，牛奶中的乳糖没办法消化。

针对乳糖不耐受，广西医科大学第一临床学院儿科教授王琳琳提出四点建议：少量多餐、避免空腹喝牛奶、喝酸奶、喝羊奶粉。

少量多餐。“少量多餐就是每一次喝少一点，虽然乳糖不耐受患者体内缺乳糖酶，但还是有的。”王琳琳介绍，喝得少的情况下体内的乳糖酶是能够消化的，多吃几次就好了，也就是把每天的奶量分多次吃。

避免空腹喝奶。王琳琳教授建议，牛奶中加一点谷类或面，一起吃，也可以减缓消化过程，避免症状发生。

喝酸奶。王琳琳解释，奶在发酵过程中，会有20%~30%的乳糖可以被分解的，这样实际上就是把乳糖和脂肪蛋白质都消化了，也有利于胃肠道的吸收。

喝羊奶配方粉。王琳琳教授分析，虽然羊奶粉和牛奶一样，也有乳糖，但是它们进入人体后所需的消化时间不同。母乳的消化时间大概是30分钟，也就是一餐奶大概30分钟胃就会排空了;牛奶要两个小时左右才能排空，因为牛奶的脂肪、蛋白质分子量都较大，就慢一些;羊奶各种分子量都较小，只需20分钟就能排空。因此，羊奶粉更适合乳糖不耐受患者。（胡丹萍）