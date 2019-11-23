北京建137家早产儿服务机构
近日从北京市卫生健康委举办的2019年北京市世界早产儿日宣传活动上了解到，北京每年约有1.5万名早产儿出生，全市有137家早产儿服务机构。
据悉，北京从2018年起启动早产儿保健服务工作，目前确定低危早产儿服务机构104家、高危早产儿服务机构33家。依托北京市危重新生儿救治网络、先天性心脏病筛查、儿童听力、视力、肢体、智力和孤独症等转诊网络，支持危重早产儿救治和早产儿保健服务中异常儿童转诊服务。北京市早产儿死亡率从2017年的44.37/10万下降到2018年的40.46/10万。
活动现场发布的《早产儿早期服务核心信息》指出，早产儿是指胎龄不足37周的新生儿。早产程度、出生体重与早期并发症及远期健康相关。规律的产前检查可降低早产发生率、减轻早产程度；尽早开始母乳喂养，关注体格生长，按规定进行疾病筛查，出院后定期随诊等，有利于早产儿成长。（记者李琳 特约记者姚秀）
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