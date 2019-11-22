哺乳期乳腺炎，要不要停奶？

乳腺炎、乳腺增生、乳腺结节是女性的常见问题，该怎样预防？遇上这些问题又该怎样办呢？本期大河报《名医讲述》栏目邀请到李中玉教授来跟大家聊聊关于乳腺疾病的那些问题。

本期讲述名医李中玉著名乳腺病专家、张八卦第六代外科传人、河南省中医院教授。

哺乳期乳腺炎，尽量不用抗生素

哺乳期乳腺炎让妈妈们非常苦恼：要不要停奶，炎症会不会通过乳汁传给宝宝？

“肯定会通过乳汁传给宝宝。”李中玉教授说，这种情况一般不主张停止哺乳，除非是妈妈发烧几天不下，乳房肿块逐渐增大加重，小儿哺乳后出现腹泻、消化不好，可停止哺乳。

李中玉教授说，治疗乳腺炎一般不用抗生素。对于急性期的红肿、热疼、发烧，选用金银花、蒲公英、牛子、连翘、黄芪、黄连等清热解毒的中药材，如果高烧再加少量的麻黄、防风，有时候用柴胡。

“金银花、蒲公英加上一两个葱须、葱头煮水喝，可以应对轻症急性期乳腺炎。”李中玉教授说，这个清热解毒方，无论产后几天，身体实或虚，都可用，“可根据病情自己斟酌用量，金银花、蒲公英最高可到4两。”

此外，配合手法疏通，也能起到消散肿块、退烧、乳痈痊愈的效果。

如何预防哺乳期乳腺炎？李中玉教授建议，在哺乳前，妈妈要用手捏一捏、拽一拽乳头，伸展乳头，这样可使乳鞘、乳腺管堵塞的乳石、分泌物或者外来的细菌自然出来，不再堵塞，加上宝宝吸吮，就通畅了。

“哺乳后，不要让宝宝含乳睡。因为从西医的角度来说，孩子口腔里是有细菌的，会感染的；而从中医来看，算是毒邪进到乳鞘了。”李中玉教授说。

肉芽肿性乳腺炎，病程长易复发

肉芽肿性乳腺炎又称肉芽肿性小叶性乳腺炎，多发于育龄经产期女性，突发乳房疼痛，结肿块常常大于1个象限，极易出现大面积乳腺组织坏死，形成多发脓肿，反复破溃、流脓，并呈地道式蔓延，甚至危及整个乳房。该病具有发病迅速、病变范围广泛、病症变化多端、病程反复缠绵等特点，且病因、病理、病机不明，到目前为止尚无规范满意的治疗方法。

李中玉教授说，尽管肉芽肿性乳腺炎的病名中有炎症二字，但应用多种抗生素却看不到明显疗效；应用皮质醇激素和免疫抑制剂虽然疗效显著，但停止用药后易复发，长期大量使用后出现副作用；公认最有效的手术切除治疗虽然有很高的治愈率，但手术方式也存在相对的不足。

他认为，肉芽肿性乳腺炎应属于中医“乳疽”的范畴。对于前期肿块阶段的病症，建议使用中药内服外用；如果有酿脓体征，就需要有补气养血托毒外出功能的药物；到了后期出现脓疮，就需要先切开创口引流，然后再使用中医去腐生肌，消除病症。

研究表明，患肉芽肿性小叶性乳腺炎的病人，78%在哺乳期有哺乳障碍，即排乳不畅、乳汁淤积。因此，保持良好的哺乳习惯至关重要。李中玉教授提倡母乳喂养，哺乳时间不能少于6个月。哺乳时注意双侧乳房的均衡性，多喂奶，尽量排空乳汁，避免乳汁淤积。如出现排乳不畅、乳汁淤积，应尽早进行专业人工乳管疏通。（记者 林辉）