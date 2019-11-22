防控糖尿病 保护全家人

相关数据显示，中国18岁以上人群糖尿病患病率从2002年的4.2%迅速上升至2012年的9.7%，目前中国糖尿病患者超过9700万，糖尿病前期人群约1.5亿。为此，在第13个“联合国糖尿病日”到来之际，中国健康教育中心发布了《全家动员糖尿病防治倡议》（简称“倡议”），呼吁公众以家庭和个人健康为中心，以健康生活方式和定期检测为重点，提倡知晓个人及家庭成员血糖水平，倡导全社会共同行动，推动糖尿病防治知识普及。

糖尿病防治的“五驾马车”

随着中国人口老龄化及人们生活方式的变化，糖尿病已成为一种常见病，其并发症累及血管、眼、肾、足等多个器官，致残、致死率高，严重影响患者个人健康，并给家庭和社会带来沉重负担。

北京同仁医院内分泌科主任杨金奎呼吁，应提倡知晓个人及家庭成员血糖水平，一旦患上糖尿病，应注重营养治疗、运动治疗、药物治疗、健康教育和血糖监测。

《健康中国行动（2019-2030）》中要求，到2022年和2030年，18岁及以上居民糖尿病知晓率分别达到50%及以上和60%及以上；糖尿病患者规范管理率分别达到60%及以上和70%及以上；糖尿病治疗率、控制率和并发症筛查率持续提高。

倡议提出，家庭成员中如有超重与肥胖、高血压、血脂异常、糖尿病家族史、妊娠糖尿病史、巨大婴儿（出生体重≥4kg）生育史等，可视为糖尿病高危人群，应提醒其及早预防。与此同时，应实行健康家庭餐，养成防“糖”好习惯，注意均衡营养，掌握粗细搭配，合理安排食物重量，定时定量进餐，尽量做到清淡饮食、低脂少油、少糖少盐。

倡议还强调，应将运动融入工作和生活。老年人在家避免久坐，适量增加室外活动和体育锻炼。上班人群工作时也要避免久坐不动，争取每周至少5天、每天30分钟以上的中等量运动。

如果家庭成员患有糖尿病，建议在上述基础上做到营造温情的家庭生活氛围，让糖尿病患者多接触快乐、开心之事，感受生活乐趣；提醒患者按时、正确服用药物，定期监测患者血糖；患者在治疗糖尿病的过程中，可能会发生血糖过低现象，如出现严重低血糖时，切记要及时就医。

倡议指出，营养治疗、运动治疗、药物治疗、健康教育和血糖监测是糖尿病患者的五项综合治疗措施，也被称为糖尿病防治的“五驾马车”。其中的每一个环节都离不开患者自我管理和家人的陪伴与照顾，只有全家齐动员，才能有效防控糖尿病，保护好自己家人的健康。

糖尿病认知的十大误区

解放军总医院第六医学中心内分泌科主任医师郭启煜，就人们生活中常见的10个糖尿病认知误区进行了梳理和分析。

误区一、糖尿病主要是吃糖或者甜食太多造成的。

提示：糖尿病是一种由遗传因素和环境因素长期共同作用所导致的慢性、全身性、代谢性疾病。

误区二、糖尿病是中老年疾病，我还很年轻，也没有任何感觉，不可能得糖尿病。

提示：糖尿病有年轻化趋势，年轻人也需要养成健康的行为与生活方式。重视糖尿病的预防，没有症状并不能排除糖尿病风险。

误区三、得了糖尿病，只要服药就可以了。

提示：得了糖尿病不能只服用药物，而是需要饮食、运动、自我监测、健康教育心理调适等共同作用。

误区四、糖尿病的饮食治疗，主要是控制糖或主食的摄入。

提示：糖尿病饮食治疗的关键是控制每日膳食总热量和均衡营养。

误区五、控制血糖，越低越好。

提示：应设置血糖个体化控制目标，把血糖控制在一定范围内，不应过高或过低。

误区六、只要多吃点降糖药，就可以不控制饮食了。

提示：饮食治疗是糖尿病综合治疗的基础。

误区七、糖尿病监测，只需要检测血糖就够了。

提示：了解病情需要全方位监测，血糖监测只是糖尿病管理的一个重要组成部分。

误区八、虽然确诊为糖尿病，如果没有感觉不舒服，可以不检查、不治疗。

提示：即使没有任何症状，也需要及时进行正规治疗。

误区九、血糖已经控制在正常范围内，就不需要进行血糖监测和药物治疗了。

提示：糖尿病患者没有不舒适也需要终身治疗。

误区十、有些保健品能够治愈糖尿病。

提示：目前没有任何方法可以治愈糖尿病，保健品既不能有效治疗，更不能治愈糖尿病。

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糖尿病控制不好的危害

糖尿病患者常伴有脂肪、蛋白质代谢异常，长期高血糖可引起多种器官尤其是眼、心、血管、肾、神经损害或器官功能不全或衰竭，导致残疾或早亡。糖尿病常见并发症包括卒中、心肌梗死、视网膜病变、糖尿病肾病、糖尿病足等。

第一、糖尿病患者发生心脑血管疾病的危险性较同年龄、同性别的非糖尿病人群高出2至4倍，并使心脑血管疾病发病年龄提前，病情更严重；

第二、糖尿病患者常伴有高血压和血脂异常；

第三、糖尿病视网膜病变是导致成年人群失明的主要原因；

第四、糖尿病肾病是造成肾功能衰竭的常见原因之一；

第五、糖尿病足严重者可导致截肢。

糖尿病的预防

一、普及糖尿病防治知识；

二、保持合理膳食、经常运动的生活方式；

三、健康人群从40岁开始每年检测1次空腹血糖，糖尿病前期人群建议每半年检测1次空腹血糖或餐后2小时血糖；

四、及早干预糖尿病前期人群；

五、通过饮食控制和运动，使超重肥胖者体重指数达到或接近24，或体重至少下降7%，可使糖尿病前期人群发生糖尿病的风险下降35%至58%。