新一轮大型医院巡查启动

11月21日，国家卫生健康委办公厅发布《大型医院巡查工作方案（2019～2022年度）》。《方案》明确，自今年11月起，将主要针对二级以上公立医院进行巡查，重点集中在公立医院党建、行业作风建设和运行管理3个方面，社会办医院按照管理原则参照执行。

针对医院运行管理，《方案》指出，重点巡查执行国家医疗管理规章制度的执行情况。如，进一步改善医疗服务行动计划的各项要求落实情况，围绕公立医院绩效考核制度实施的工作情况，远程医疗服务开展工作情况等。同时，将重点巡查预算管理制度执行情况、法律法规落实情况，以及医院内部审计制度建立健全并有效实施工作。此外，是否在医院财务部门之外设立账外账、小金库，是否实现成本核算、降低运行成本、控制医院债务规模也是巡查重点。

在公立医院党建方面，《方案》指出，将围绕制度建设，重点巡查公立医院党委发挥领导作用的情况；围绕队伍管理，重点巡查加强公立医院领导班子、干部队伍和人才队伍建设情况；围绕组织建设，重点巡查公立医院提升基层党建工作情况；围绕思想建设，重点巡查思想政治和医德医风建设工作情况；围绕纪律要求，重点巡查党风廉政建设责任落实工作情况。

在行业作风建设上，《方案》提出了5个方面的巡查重点，包括围绕组织建设，重点巡查行风建设管理体系与人员配备；围绕教育常态化，重点巡查医务人员法律法规培训与警示教育情况；围绕工作机制，重点巡查行风建设管理制度与长效机制的建立情况；围绕热点问题，重点巡查医疗卫生行风建设“九不准”落实情况；围绕公益性保障，重点巡查医院服务大局、认真履行公立医院的公益性职责，主要看医院是否有效落实“三个转变、三个提高”，坚持公立医院公益性等情况。（首席记者姚常房）