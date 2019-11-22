新一轮大型医院巡查启动
11月21日，国家卫生健康委办公厅发布《大型医院巡查工作方案（2019～2022年度）》。《方案》明确，自今年11月起，将主要针对二级以上公立医院进行巡查，重点集中在公立医院党建、行业作风建设和运行管理3个方面，社会办医院按照管理原则参照执行。
针对医院运行管理，《方案》指出，重点巡查执行国家医疗管理规章制度的执行情况。如，进一步改善医疗服务行动计划的各项要求落实情况，围绕公立医院绩效考核制度实施的工作情况，远程医疗服务开展工作情况等。同时，将重点巡查预算管理制度执行情况、法律法规落实情况，以及医院内部审计制度建立健全并有效实施工作。此外，是否在医院财务部门之外设立账外账、小金库，是否实现成本核算、降低运行成本、控制医院债务规模也是巡查重点。
在公立医院党建方面，《方案》指出，将围绕制度建设，重点巡查公立医院党委发挥领导作用的情况；围绕队伍管理，重点巡查加强公立医院领导班子、干部队伍和人才队伍建设情况；围绕组织建设，重点巡查公立医院提升基层党建工作情况；围绕思想建设，重点巡查思想政治和医德医风建设工作情况；围绕纪律要求，重点巡查党风廉政建设责任落实工作情况。
在行业作风建设上，《方案》提出了5个方面的巡查重点，包括围绕组织建设，重点巡查行风建设管理体系与人员配备；围绕教育常态化，重点巡查医务人员法律法规培训与警示教育情况；围绕工作机制，重点巡查行风建设管理制度与长效机制的建立情况；围绕热点问题，重点巡查医疗卫生行风建设“九不准”落实情况；围绕公益性保障，重点巡查医院服务大局、认真履行公立医院的公益性职责，主要看医院是否有效落实“三个转变、三个提高”，坚持公立医院公益性等情况。（首席记者姚常房）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn