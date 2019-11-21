心健康“溶·会贯通”全国巡讲走进河南省郑州市中牟县

11月16日，心健康“溶·会贯通”STEMI规范化院前溶栓全国宣讲走进河南省郑州市中牟县。

据了解，“溶·会贯通”项目是由中国医师协会立项，中国医师协会胸痛专业委员会主办，推动《ST段抬高急性心肌梗死院前溶栓中国专家共识》落地的全国巡讲项目。通过2年的时间在全国60个地级市开展宣传和培训巡讲活动，目的是进一步把培训的目标下沉到基层医院，从而提高基层医疗救治能力。

会上，中牟县卫生健康委副主任刘敏、郑州市第一人民医院副院长余宏伟、中牟县第二人民医院院长袁蜀豫、中牟县第二人民医院常务副院长孔秀珍等4位嘉宾为13位“心健康公益大使”颁发聘书。

会上，余宏伟副院长、郑晓晖教授、孔秀珍常务副院长、骆彩霞医师依次就《急性ST段抬高型心肌梗死溶栓合理用药指南》、《急性ST段抬高型心肌梗死院前溶栓中国专家共识》、《打通胸痛中心建设最后30公里，让急性心肌梗死病人更早获益》、《STEMI心电图的诊断》为题进行了精彩的分享。