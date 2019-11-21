肥胖可增加诸多疾病风险，然而许多人并不知道，人越胖，越爱拉肚子。美国贝斯以色列女执事医学中心的一项新研究发现，肥胖人士比体重正常的人更容易出现慢性腹泻，即使他们改变饮食也无太大帮助。

研究团队根据《美国国家健康与营养调查》的相关数据，对美国成年人体重指数与排便习惯之间的关系进行了全面分析。研究人员将5126名20岁以上成年参试者，按照体重指数（BMI）高低分成了5组：体重不足（BMI<18.5）、体重正常（BMI在18.5~24.9）、超重（BMI在25.0~29.9）、肥胖（BMI在30~34.9）和严重肥胖（BMI>35）。在对饮食习惯、生活方式、身体疾病等因素进行调整后发现，与体重正常者相比，肥胖和严重肥胖人士患慢性腹泻的可能性高出60％。研究结论发表在《营养药理与治疗》期刊上。

研究员萨拉·巴卢博士表示，肥胖导致的腹泻并不会因饮食改变或身体活动水平变化而得到改善，这或许同肥胖引发的体内慢性炎症有关。该研究对治疗肥胖患者的腹泻症状具有重要意义。▲ （林 帆）