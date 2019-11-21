少量跑步也有助于健康

《英国运动医学杂志》日前刊载的一项研究表明，跑步与死亡率显著降低存在相关关系。如果人们开始跑步，并不需要跑太长距离或者跑太快，也有助于健康，变得更长寿。

这项研究汇总了14个相关研究，共涉及23万多名研究对象，对他们的追踪时间从5.5年到35年不等。在分析了这些数据和资料后，澳大利亚维多利亚大学等机构的研究人员发现，与从不跑步的人相比，跑步者的全因死亡率要低27%，跑步者死于心血管疾病的概率要低30%，死于癌症的概率要低23%。

研究发现，哪怕只是一周跑步一次，每次持续时间不足50分钟、速度低于每小时8公里，都与人们健康状况改善和寿命提升相关。但更大量的跑步也并不意味着更大的健康收益。研究发现，在世界卫生组织推荐的每周体育锻炼时长基础上进一步加大跑步量与全因死亡率进一步降低并无关联。世界卫生组织建议成年人每周至少累积进行150分钟的中等强度运动或75分钟的剧烈运动。