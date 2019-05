喝咖啡有助于延长寿命？欧洲权威期刊最新研究告诉你

近日,发表在《欧洲流行病学杂志》上的一项研究显示,适量饮用咖啡与死亡率降低相关,就本研究而言,每天喝两杯咖啡能让预期寿命延长两年。



5月4日,该研究发表于《欧洲流行病学杂志》

通过对40项研究中的3852651名受试者以及45万多种死因分析,研究人员发现,在不考虑年龄、体重、饮酒状况、吸烟状况和咖啡中咖啡因含量等因素的情况下,喝咖啡与全因死亡率呈负相关。此外,该研究还指出,喝咖啡和死亡率的地区差异,欧洲和亚洲表现出比美国更强的负相关。

研究人员称,与不喝咖啡的人相比,适度饮用咖啡,如每天喝2-4杯,有助于降低全因和特定原因死亡率。

除了提高预期寿命外,喝咖啡还可以降低患癌症、心血管疾病、糖尿病或呼吸道疾病的风险。

适量喝咖啡为何能提高预期寿命?法国国家健康与医学研究所研究主任Astrid Nehlig告诉《星期日泰晤士报》:“这很难计算,咖啡对于注意力和思维敏锐性的提高可能是部分原因。”

事实上,《2015-2020美国居民膳食指南》中,把每天喝3到5杯不加糖不加奶油的咖啡,作为了健康生活方式的一部分。中国营养学会的《食物与健康-科学证据共识》指出,适量饮用咖啡(约每天3-4杯)可能降低2型糖尿病风险。国际糖尿病联盟、美国糖尿病协会等机构认为,糖尿病患者可以适量饮用咖啡,纯咖啡可以作为健康膳食的一部分。还有部分证据表明,咖啡能降低某些癌症的风险,例如乳腺癌、子宫内膜癌及肝癌。

不仅如此,运动营养专家认为,喝咖啡对运动还有促进作用。在进行健身前半小时喝一杯咖啡,能帮助人们在运动中维持专注力,提高运动耐力,有利于运动健身。

那么,每天可以喝多少咖啡呢?《咖啡与健康的相关科学共识》中建议:健康成年人,每天3-5杯是适宜的,即每天摄入不超过210-400毫克咖啡因。

