胳肢窝下开个口，做了甲状腺手术
胳肢窝下开个口，做了甲状腺手术？没错，不仅胳肢窝下，乳腺、口腔等地方也可以成进刀口。昨天，记者了解到，郑州大学第一附属医院甲状腺外一科河医院区殷德涛教授率先开展的颈部无切口经腋腔镜甲状腺癌根治术逐渐在患者中走俏。
殷德涛说，近年来，甲状腺癌的发病率越来越高，且年轻女性罹患率逐年升高。对于甲状腺癌，目前的治疗方式仍是以手术切除为主，主要包括传统开放甲状腺手术及腔镜甲状腺手术。
“传统开放甲状腺手术会在比较显眼颈部留下4~18cm的手术疤痕，这会严重影响颈部美观，并造成较大的心理负担，尤其对年轻女性患者。”殷德涛说，腔镜甲状腺手术则使甲状腺手术切口缩小至0.5~1cm，且从颈前区移至胸乳、腋窝、口部等隐蔽部位，这就避免了常规手术对颈前外观的不良影响。
据了解，在不同入路腔镜甲状腺手术中，腋窝入路腔镜甲状腺手术较其他入路有着明显的优势。腋窝入路不需要CO2充气建立气腹，避免了一系列因CO2压力过高或是蓄积而导致的不良并发症；此外，此入路在游离皮瓣时，于胸锁乳突肌胸骨头与锁骨头之间进入，然后在颈前带状肌深面游离，没有破坏颈前带状肌解剖结构，可较好地避免术后颈前的感觉异常及吞咽时皮肤的联动异常。（记者 李晓敏）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn