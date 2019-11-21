胳肢窝下开个口，做了甲状腺手术？没错，不仅胳肢窝下，乳腺、口腔等地方也可以成进刀口。昨天，记者了解到，郑州大学第一附属医院甲状腺外一科河医院区殷德涛教授率先开展的颈部无切口经腋腔镜甲状腺癌根治术逐渐在患者中走俏。

殷德涛说，近年来，甲状腺癌的发病率越来越高，且年轻女性罹患率逐年升高。对于甲状腺癌，目前的治疗方式仍是以手术切除为主，主要包括传统开放甲状腺手术及腔镜甲状腺手术。

“传统开放甲状腺手术会在比较显眼颈部留下4~18cm的手术疤痕，这会严重影响颈部美观，并造成较大的心理负担，尤其对年轻女性患者。”殷德涛说，腔镜甲状腺手术则使甲状腺手术切口缩小至0.5~1cm，且从颈前区移至胸乳、腋窝、口部等隐蔽部位，这就避免了常规手术对颈前外观的不良影响。

据了解，在不同入路腔镜甲状腺手术中，腋窝入路腔镜甲状腺手术较其他入路有着明显的优势。腋窝入路不需要CO2充气建立气腹，避免了一系列因CO2压力过高或是蓄积而导致的不良并发症；此外，此入路在游离皮瓣时，于胸锁乳突肌胸骨头与锁骨头之间进入，然后在颈前带状肌深面游离，没有破坏颈前带状肌解剖结构，可较好地避免术后颈前的感觉异常及吞咽时皮肤的联动异常。（记者 李晓敏）