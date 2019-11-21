家常菜：脆肉鲩鱼炒西兰苔的做法
西兰苔常被人误解就是西兰花，其实不是，他是西兰花跟芥兰的“混血儿”，它比芥兰更脆嫩。
材料：脆肉鲩400克，烧肉150克，西兰苔300克，彩椒100克，拍蒜10克，生姜片10克，花生油、盐、胡椒粉、料酒、生抽各适量。
做法：西兰苔去老根后清洗干净飞水备用；脆肉鲩切薄片以盐、料酒腌制片刻；烧肉切片，彩椒切段备用；开锅下油放入生姜片和拍蒜爆香后下脆肉鲩翻炒片刻取出备用，再放入烧肉和西兰苔继续翻炒，加入彩椒段，撒少许胡椒粉，以盐、生抽调味后加回鱼片小心炒片刻即可。
推荐：美食家庄臣
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